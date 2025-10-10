KDU: "Hoppas L får så nära noll procent som möjligt"

"Är man såhär verklighetsfrånvänd så hoppas jag på att L får så nära 0% som möjligt så de inte drar ner högersidans majoritet i valet när de ramlar ur", skriver Louise Hammargren på X och fortsätter:

"Att genomföra faktisk förändring för Sverige kommer alltid gå före 'röda linjer'."

Bakgrunden är Liberalernas linje inför landsmötet: partistyrelsen vill inte släppa fram en regering där Sverigedemokraterna ingår.

På en fråga från Dagens ETC om Liberalerna behövs svarar Louise Hammargren:

– Jag tycker inte att de har kommit med så mycket under den här mandatperioden helt ärligt.