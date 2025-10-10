Bara SD och KD anser att det finns två kön

Ändringsförslaget – inkommet från högergruppen ESN – löd: "Europaparlamentet erinrar om att det bara finns två kön".

Det sattes upp efter paragraf 1 i ett förslag till resolution "om förklaringen om principer för ett jämställt samhälle". Ändringsförslaget föll dock med siffrorna 204 för och 372 emot i torsdagens votering.

I den svenska röstfördelningen återfinns SD:s Europaparlamentariker bland ja-rösterna, liksom Alice Teodorescu Måwe (KD).

Moderaternas ledamöter (bland andra Tomas Tobé, Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd) röstade nej, liksom ledamöter från S, C, L, MP och V.

Huvudresolutionen om ”ett jämställt samhälle” gick vidare utan de föreslagna tilläggen.