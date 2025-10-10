© Europaparlamentet
Tomas Tobé (M) var en av de svenska politiker som röstade nej till att det bara finns två kön.

Bara SD och KD anser att det finns två kön

Publicerad 10 oktober 2025 kl 06.57

EU. EU-parlamentet har röstat ned ett ändringsförslag som kort och gott slog fast att ”det finns bara två kön”. Bland de svenska ledamöterna var det bara Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som röstade ja. Övriga svenska partier röstade nej.

Ändringsförslaget – inkommet från högergruppen ESN – löd: "Europaparlamentet erinrar om att det bara finns två kön".

Det sattes upp efter paragraf 1 i ett förslag till resolution "om förklaringen om principer för ett jämställt samhälle". Ändringsförslaget föll dock med siffrorna 204 för och 372 emot i torsdagens votering.

I den svenska röstfördelningen återfinns SD:s Europaparlamentariker bland ja-rösterna, liksom Alice Teodorescu Måwe (KD).

Moderaternas ledamöter (bland andra Tomas Tobé, Jörgen Warborn och Jessica Polfjärd) röstade nej, liksom ledamöter från S, C, L, MP och V.

Huvudresolutionen om ”ett jämställt samhälle” gick vidare utan de föreslagna tilläggen.

