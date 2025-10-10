L säger nej till SD i regering

På dagordningen för ett möte med partistyrelsen på fredagen står ett utkast till ”allmänpolitiskt yttrande 2025”.

Där föreslås enligt SVT att L:s nuvarande hållning till SD ligger fast och att konstellationen M–KD–L bör fortsätta även nästa mandatperiod.

Partiledaren Simona Mohamsson argumenterar samtidigt själv i en debattartikel i DN för att utestänga SD ur en framtida regering.

”Efter valet vill jag teckna ett nytt Tidöavtal med Ulf Kristersson, Ebba Busch och Jimmie Åkesson, men jag vill inte se Sverigedemokraterna i regeringen med oss”, skriver hon.

Mohamsson listar tre skäl – varav det första är att SD inte "beter sig".

”Argumenten väger för tungt emot. De beter sig inte, de är inte ett borgerligt parti och de kommer att inte accepteras av väljare som vill komma över till vårt block”, skriver hon.

Beskedet går på tvärs med SD:s linje.

– Vi kommer att rösta nej till alla regeringar där vi inte ingår, har Jimmie Åkesson tidigare sagt.

Den kompromisslösa linjen är ny för SD, som tidigare röstat ja till en regering utan att ställa några krav på exempelvis minskad invandring. Samtidigt lyfts minskad invandring fortfarande ofta fram som partiets kärnfråga inför de egna väljarna, till skillnad från lukrativa ministerposter.

Liberalernas slutliga beslut i frågan tas vid partiets landsmöte senare i höst.