María Corina Machado.

Nobels fredspris till liberal i Venezuela

Publicerad 10 oktober 2025 kl 11.51

Utrikes. Det blev inget fredspris för Donald Trump i år heller – trots presidentens alla ansträngningar. Istället går priset till oppositionsledaren María Corina Machado i Venezuela.

Nobelkommittén motiverar beslutet med María Corina Machados ”outtröttliga arbete för att främja det venezuelanska folkets demokratiska rättigheter, och för sin kamp för en rättvis och fredlig övergång från diktatur till demokrati”.

María Corina Machado har länge varit en av de tydligaste kritikerna av Nicolás Maduros regering och krävt liberala reformer.

Inför tillkännagivandet spekulerades det vilt om pristagaren. USA:s president Donald Trump toppade flera oddslistor efter att ha sagt sig ”förtjäna” priset. Han har ännu inte kommenterat utfallet.

Nobels fredspris delas ut i Oslo den 10 december.

