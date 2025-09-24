© TV4
 

SD ökar kraftigt i ny rekordmätning

Publicerad 24 september 2025 kl 12.21

Inrikes. Sverigedemokraterna lyfter med hela 2,9 procentenheter till 23,9 procent i TV4/Novus septemberbarometer – den högsta nivån sedan före pandemin. Detta sker trots diverse skandalrapportering under september – och SD är nu större än regeringspartierna tillsammans.

Socialdemokraterna är fortsatt största parti med 34,6 procent, en ökning med 0,5 sedan augusti.

Moderaterna backar med 0,6 till 17 procent, vilket gör partiet klart mindre än SD. Vänsterpartiet tappar mest och landar på 6,6, en minskning med 2,0 procentenheter.

– Socialdemokraterna är den tydligaste vinnaren just nu, men Sverigedemokraterna har ju också ett rekordhögt stöd, säger Torbjörn Sjöström, vd Novus, till TV4 Nyheterna.

Medierapporteringen om SD har under perioden präglats av skandalskriverier om partitoppen Jessica Stegrud. Trots det går alltså partiet mycket starkt framåt och är nu större än regeringspartierna tillsammans.

I bottenskiktet balanserar flera partier runt spärren. Liberalerna får 3,0 procent och Kristdemokraterna 3,1, båda under riksdagsspärren. Centerpartiet ligger på 5,2 och Miljöpartiet på 4,6 – inom felmarginalen från att riskera riksdagsplats.

Blockmässigt samlar S, V, MP och C 51 procent, medan M, KD, L och SD får 47. Andelen osäkra väljare är 3,1 procent.

Mätningen genomfördes 8–19 september 2025 med totalt 2.197 intervjuer.

