Prickskytten i USA – dödade två invandrare och begick självmord

Skotten avlossades omkring klockan 07 lokal tid mot ICE-kontoret på 8101 North Stemmons Freeway, enligt WFAA.

ICE har fått starkt negativ uppmärksamhet från vänstern i USA den senaste tiden, då myndigheten ansvarar för Donald Trumps deportationer av illegala invandrare.

FBI-chefen Kash Patel har lagt upp en bild på X som visar hur meddelandet "ANTI-ICE" var skrivet på en kula som hittades vid gärningsmannen.

Gärningsmannen ska ha avlossat skotten från en högre position och påträffades senare död på taket till en närliggande migrationsjurists kontor.

Polisen sökte initialt efter fler gärningsmän men fann inga. Kameror från Texas Department of Transportation har visat stora polis- och räddningsinsatser och ett omfattande polispådrag är kvar i området.

Varken Dallaspolisen eller ICE har än så länge lämnat några uppgifter om eventuellt motiv eller planeringen bakom dådet.