Joshua Jahn, 29, ska ha skjutit sig själv till döds efter dådet. Budskapet "ANTI-ICE" fanns skrivet på en kula vid hans lik.

Prickskytten i USA – dödade två invandrare och begick självmord

Publicerad 24 september 2025 kl 15.10

Utrikes. En prickskytt – identifierad som Joshua Jahn, 29 – öppnade eld mot den federala migrationsmyndigheten ICE på onsdagsmorgonen i Dallas. Minst två invandrare har dödats i dådet – och skytten begick självmord, rapporterar Daily Mail.

Skotten avlossades omkring klockan 07 lokal tid mot ICE-kontoret på 8101 North Stemmons Freeway, enligt WFAA.

ICE har fått starkt negativ uppmärksamhet från vänstern i USA den senaste tiden, då myndigheten ansvarar för Donald Trumps deportationer av illegala invandrare.

FBI-chefen Kash Patel har lagt upp en bild på X som visar hur meddelandet "ANTI-ICE" var skrivet på en kula som hittades vid gärningsmannen.

Gärningsmannen ska ha avlossat skotten från en högre position och påträffades senare död på taket till en närliggande migrationsjurists kontor.

Polisen sökte initialt efter fler gärningsmän men fann inga. Kameror från Texas Department of Transportation har visat stora polis- och räddningsinsatser och ett omfattande polispådrag är kvar i området.

Varken Dallaspolisen eller ICE har än så länge lämnat några uppgifter om eventuellt motiv eller planeringen bakom dådet.

