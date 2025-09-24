© Skärmdump/FT BILD
 

Dick Erixon vill terrorklassa AFA i hela EU

Publicerad 24 september 2025 kl 13.47

Inrikes. Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Dick Erixon har undertecknat ett förslag i Bryssel om att klassa AFA/Antifa som en terrororganisation inom EU.
”Våldsvänstern står för vår tids ondska", skriver Erixon på X.

Dela artikeln

Dick Erixon meddelar att han har skrivit på en motion om att ”terrorklassa vänsterextremistiska Antifa”.

Bakgrunden är att president Donald Trump nu har gjort en sådan klassning i USA.

I ett blogginlägg uppger Erixon att kravet aktualiserats av mordet på Charlie Kirk i USA.

Motionen kommer ursprungligen från den belgiska EU-parlamentarikern Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

Enligt förslaget bör AFA/Antifa klassas "som en terroristorganisation som utgör ett direkt hot mot den europeiska säkerheten". Det föreslås också "en omfattande utredning av Antifas finansiella flöden, stödkällor och gränsöverskridande samordning, inklusive påstådda finansieringskopplingar till George Soros och anknutna nätverk".

Motionen uppmanar också "kommissionen, rådet, Europol och medlemsstaterna att prioritera avvecklingen av Antifas nätverk i hela Europa".

Rika svarta mer kriminella än fattiga vita

Omfattande studie krossar seglivad vänstermyt "Ras övertrumfar klass".0 Plus

Invandrargängets attack mot transvestiten under Pride

Vilda scenerna från Sergels torg. "Rätt åt den dära trans bög rasist fittan."0 Plus

Tittarstorm mot SVT:s inslag om svenska kvinnor som blivit muslimer

Tvingas stänga kommentarsfältet. "Valet att bära slöja har varit det bästa i mitt liv."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD ökar kraftigt i ny rekordmätning

Trots skandalrapporteringen. Rusar fram med 2,9 procentenheter på en månad.0 

Ekonominyheter

Riksbankschefen: "Det är färdigsänkt"

Beskedet efter beslutet om sänkning.. Chans för ny räntehöjning redan nästa år.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.