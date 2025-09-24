Dick Erixon vill terrorklassa AFA i hela EU

Dick Erixon meddelar att han har skrivit på en motion om att ”terrorklassa vänsterextremistiska Antifa”.

Bakgrunden är att president Donald Trump nu har gjort en sådan klassning i USA.

I ett blogginlägg uppger Erixon att kravet aktualiserats av mordet på Charlie Kirk i USA.

Motionen kommer ursprungligen från den belgiska EU-parlamentarikern Tom Vandendriessche (Vlaams Belang).

Enligt förslaget bör AFA/Antifa klassas "som en terroristorganisation som utgör ett direkt hot mot den europeiska säkerheten". Det föreslås också "en omfattande utredning av Antifas finansiella flöden, stödkällor och gränsöverskridande samordning, inklusive påstådda finansieringskopplingar till George Soros och anknutna nätverk".

Motionen uppmanar också "kommissionen, rådet, Europol och medlemsstaterna att prioritera avvecklingen av Antifas nätverk i hela Europa".