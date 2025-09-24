© Regeringen
 

Regeringen storsatsar mot "rasism" – igen

Publicerad 24 september 2025 kl 17.07

Inrikes. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att öka anslaget med 10 miljoner kronor per år 2027–2029 för arbetet med sin redan omfattande "handlingsplan mot rasism och hatbrott".

– Rasism är inte bara ett angrepp på den enskilda människan – det är ett hot mot hela vår demokrati. Vi kan aldrig acceptera att människors rättigheter och livschanser begränsas av fördomar och diskriminering. Därför tar vi nu ett långsiktigt grepp om arbetet mot rasism. Det kräver uthållighet, kontinuitet och politisk vilja – och det är precis vad vi levererar, säger jämställdhetsminister Nina Larsson i ett pressmeddelande.

Fria Tider rapporterade i december om hur Tidöregeringen då lanserade en jättesatsning mot "antimuslimsk rasism, antiziganism, antisvart rasism, antisemitism och rasism mot samer". Det är denna handlingsplan som nu får ett ytterligare tillskott på 10 miljoner skattekronor.

"Den nya satsningen innebär ett tillskott av resurser som möjliggör fortsatt långsiktigt arbete inom ramen för handlingsplanen under 2026, samtidigt som den nuvarande medelsnivån bibehålls för kommande budgetår", skriver regeringen.

