Här drönarbombas Gretas konvoj

Tre fartyg ska ha skadats i attackerna, men inga personskador har rapporterats.

Den norske aktivisten Samuel Rostøl berättar för nyhetsbyrån NTB att han väcktes av en explosion ombord på segelbåten Adara.

– Inom loppet av några sekunder var det full aktivitet ombord. Säkerhetsprocedurer vid angrepp är något vi har tränat på och är förberedda på, säger han.

Attacken ska ha pågått i några timmar.

– Vi såg ett litet ljus från en väldigt snabb drönare som flög över de mindre segelbåtarna i flottiljen. Med jämna mellanrum blinkade den till, följt av ljudet av en explosion några meter ovan däck.

Aktivister uppger till AP att minst 13 explosioner hördes på eller runt fartygen och att ”oidentifierade objekt” släpptes på minst tio båtar.

Ships of the Global Sumud Flotilla came under a drone attack at dawn in the Mediterranean Sea while sailing towards Gaza to break the Israeli siege. pic.twitter.com/gXl6R7o700 — Quds News Network (@QudsNen) September 24, 2025

Israel har inte kommenterat händelsen.

Italiens försvarsminister Guido Crosetto fördömer angreppet och uppger att ett marinfartyg har omdirigerats för att ge assistans och skydd.

Även FN:s människorättsorgan OHCHR reagerar kraftigt.

”Det måste till en oberoende, opartisk och grundlig utredning av de rapporterade attackerna och trakasserierna från drönare och andra föremål”, säger Thameen Al-Kheetan, talesperson för OHCHR, i ett uttalande.

Global Sumud Flotilla säger sig vilja nå Gazaremsan med nödhjälp och bryta Israels blockad. Tidigare i september uppgav organisationen att konvojen utsatts för drönarattacker utanför Tunisien.