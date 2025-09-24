Epstein-härvan
Mystiska statyn i Washington: Trump och Epstein hand i hand

Publicerad 24 september 2025 kl 20.09

Utrikes. En nästan fyra meter hög proteststaty som föreställer USA:s president Donald Trump hand i hand med den avlidne finansmannen och sexbrottslingen Jeffrey Epstein dök på tisdagen i Washington DC.

Statyn, skapad av en grupp som kallar sig "The Secret Handshake", har placerats mittemot Kapitolium med överblick mot Washingtonmonumentet.

Enligt gruppen har installationen fått tillstånd av National Park Service och den ska stå kvar till slutet av veckan.

Statyn visar Trump och Epstein, leende och balanserande på varsitt ben. På sockeln, målad som marmor, finns tre skyltar. En av dem lyder: ”Vi firar det långvariga bandet mellan president Donald J. Trump och hans ’närmaste vän’ Jeffrey Epstein.”

The Secret Handshake beskriver verket som en del av en satirisk markering under ”Friendship Month”, med syfte att påminna om den tidigare nära relationen mellan Trump och Epstein. Innan han dog hävdade Epstein att han och Trump under en period var bästa vänner, och Trumps försök nyligen att tona ner betydelsen av Epstein-utredningen har väckt uppståndelse och kritik även inom Maga-rörelsen.

”Vi är en mycket liten grupp medborgare som använder konst, ironi och humor för att uttrycka samhällskommentarer och väcka politiska samtal i offentliga rum”, skriver gruppen i ett uttalande till USA Today.

Två av plattorna återger rader ur en omstridd födelsedagshälsning som Trump uppges ha skrivit till Epstein 2003 och som offentliggjordes av representanthusets tillsynsutskott den 8 september. Hälsningen är formgiven som en dialog mellan ”Jeffrey” och ”Donald” och omges av konturen av en naken kvinnokropp, där Trumps påstådda signatur placerats vid blygdbenet.

Trump förnekar att han skrivit hälsningen och har stämt Wall Street Journal för att ha rapporterat om saken.

Liknande protester har även synts utomlands. Fyra personer greps i England efter att bilder av Trump med armen runt Epstein projicerats på Windsor Castle under presidentens statsbesök den 16 september.

