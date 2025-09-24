Även Spanien skickar krigsskepp för att eskortera hjälpkonvoj till Gaza

– Ett fartyg för sjöoperationer, fullt utrustat med nödvändiga resurser, kommer att avgå från Cartagena i morgon, ifall det blir nödvändigt att bistå konvojen eller genomföra räddningsinsatser, sade Sánchez.

Beslutet har koordinerats med Italien, som tidigare skickat fregatten Fasan för att skydda italienska medborgare ombord på konvojen och kunna bidra vid behov av humanitär hjälp.

Spaniens försvarsdepartement har även tagit kontakt med sin italienska motsvarighet för att diskutera en bredare allians där även andra länder, som Irland, kan komma att ingå.

Regeringarna hävdar visserligen att uppdraget för de europeiska fartygen inte är att "konfrontera Israel", utan om att kunna bistå med humanitärt stöd om läget kräver det.

Trots dessa uttalanden är de två Nato-ländernas beslut sensationellt, inte minst för att trovärdigheten i militäralliansens omtalade "artikel 5" kommer att sättas på prov om det trots allt skulle uppstå en militär konfrontation med Israel. Området ligger nämligen norr om kräftans vändkrets och omfattas således av artikel 5 i Nato-fördraget.

Hittills har sådana händelser dock inte eskalerats av Italien. När Israel attackerade italienska FN-trupper i Libanon med artilleri förra året ledde det exempelvis inte till något militärt svar, även om den italienska regeringen var kritisk mot agerandet.

Det spanska fartyget kommer enligt Spanien att operera i internationellt vatten.

Hjälpkonvojen, som består av omkring 50 fartyg, lämnade hamn tidigare i september med målet att bryta Israels blockad mot Gaza och leverera bland annat livsviktiga mediciner till den belägrade befolkningen. Gaza har varit under en militär israelisk blockad i 18 år och har idag cirka 2,4 miljoner invånare.

Organisatörerna uppgav tidigare att tolv explosioner träffat nio fartyg på internationellt vatten, efter upprepade drönarattacker. Ingen aktör har ännu tagit på sig ansvaret. Israel, som tidigare hotat att stoppa konvojen, har inte kommenterat händelserna.

FN:s utredare slog nyligen fast att Israel begår folkmord i Gaza. Enligt rapporten har över 65.000 människor dödats sedan oktober 2023.