Ja i KU till att försvåra grundlagsändringar

Minst hälften av riksdagens ledamöter ska stödja det första vilandebeslutet, enligt förslaget.

Vid andra beslutet, efter riksdagsval, ska det istället krävas stöd från minst två tredjedelar av ledamöterna för att grundlagsändringen ska gå igenom.

KU delar regeringens bedömning att skyddet för grundlagarna bör förstärkas, med hänvisning till att opinioner kan ändras över tid och sätta press på "idéer om demokrati, rättsstat och respekten för grundläggande fri- och rättigheter".

Utskottet lyfter också "utvecklingen i delar av Europa" som exempel på varför domstolsväsendets oberoende behöver ett långsiktigt skydd i regeringsformen. Antalet justitieråd i de högsta domstolarna föreslås skrivas in i grundlagen och begränsas till mellan 12 och 20 stycken.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot delen som rör höjda krav för grundlagsändringar och ville i stället se en utredning om vilka delar av grundlagen som ska omfattas av krav på kvalificerad majoritet.

Eftersom förslaget gäller grundlagsändringar krävs att riksdagen röstar lika två gånger om förslaget och att det hålls ett riksdagsval mellan omröstningarna. Det här är det första beslutet om förslaget. KU föreslår att riksdagen säger ja till att anta förslaget som vilande.

Debatt och första riksdagsbeslut planeras till onsdagen den 1 oktober. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2027.