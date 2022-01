Folkhälsomyndigheten slutar dölja smitta hos vaccinerade efter Fria Tiders granskning

Fria Tider kunde i onsdags avslöja att Folkhälsomyndigheten presenterat statistiken över smittspridningen i samhället på ett vilseledande sätt.

Istället för att öppet redovisa hur stor andel av de som smittats under den gångna veckan som har varit vaccinerade respektive ovaccinerade, har Folkhälsomyndigheten presenterat ett så kallat ”rullande medelvärde” för de senaste tre veckorna.

På så vis har myndigheten lyckats dölja att smittspridningen bland vaccinerade ökat snabbt och blivit så stor att andelen smittade under vecka 1 i år var större bland vaccinerade än bland ovaccinerade. Vecka 1 inrapporterades 1.301 fall av covid-19 per 100.000 vaccinerade och 1.247 fall per 100.000 ovaccinerade.

Men när Folkhälsomyndigheten höll pressträff den 13 januari redovisades inte de siffrorna. Istället visade Anders Tegnell en graf med ett rullande medelvärde som gav intrycket att vaccinerade smittades i mindre utsträckning än ovaccinerade – raka motsatsen till hur det var i verkligheten.

Dagen efter att Fria Tider avslöjat att statistiken presenterats på ett vilseledande sätt, var det dags för nästa pressträff med Folkhälsomyndigheten. Då hade myndigheten plötsligt slutat använda det rullande medelvärde, som man dessförinnan hade använt på sina pressträffar och i sina veckorapporter. Istället visades nu för första gången ett diagram över den faktiska utvecklingen vecka för vecka, samtidigt som myndigheten framhöll att det inte finns någon skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade när det gäller smittspridningen.

– Tittar vi då på skillnaden mellan vaccinerade och ovaccinerade så finns det ingen skillnad längre, utan det är väldigt, väldigt lika kurvor. Det är ungefär lika hög risk som vaccinerad som ovaccinerad att smittas med covid-19, kommenterade Sara Byfors från Folkhälsomyndigeten diagrammet.

– Men vaccinen skyddar fortsatt väldigt väl mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, tillade hon.

Sara Byfors sade ingenting om att myndigheten plötsligt ändrat sin redovisningsmetod eller varför. Hon förklarade inte heller att de siffror som nu redovisades inte var jämförbara med de som presenterats vid tidigare pressträffar.

Att ändringen gjorts framgår dock både av värdena i grafen och av en jämförelse av myndighetens veckorapporter för vecka 1 respektive vecka 2. Diagrammet för vecka 1 beskrivs så här i rapporten:

"Figur 1B. Rullande medelvärde för de tre senaste veckorna över antal bekräftade fall per 100 000 invånare uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka."

Medan motsvarande diagram i rapporten för vecka 2 beskrivs så här:

"Figur 1B. Antal bekräftade ovaccinerade fall per 100 000 ovaccinerade invånare och antal bekräftade vaccinerade fall per 100 000 vaccinerade invånare bland personer 12 år och äldre, från vecka 25 2021 till och med aktuell rapportvecka."

Det rullande medelvärdet har alltså plötsligt försvunnit i rapporten för vecka 2, men inte heller i rapporten förklarar Folkhälsomyndigheten att sättet att redovisa siffrorna har ändrats.

När Fria Tider ringde upp Folkhälsomyndigheten och frågade varför de bytt redovisningsprincip utan att berätta om bytet blev det dock locket på från myndighetens presstjänst.

– Du får skicka dina frågor på mejl, säger Anna Wetterqvist, pressekreterare, till Fria Tider.

Det sa du även i onsdags, när jag ställde kritiska frågor om att ni använde ett rullande medelvärde. Dagen därpå slutade ni använda rullande medelvärde men däremot besvarade ingen mitt mejl.

– Ja, jag ser det. Men du får skicka ett nytt mejl med dina nya frågor så får de som är ansvariga titta på det. Jag kan inte svara på något om detta.

Vilka är det som är ansvariga då? Och kan man få prata med dem?

– Du får skicka ett mejl så ska jag titta på det.

Jag ställer frågor om hur ni redovisar er statistik och uppenbarligen läser någon hos er mina mejl och ändrar sättet ni redovisar er statistik på. Jag har frågor om det och då måste ni väl kunna bjuda på att jag får reda på vem den personen är? Ni är ju ändå en offentlig myndighet.

– Som sagt, skicka ett mejl så ska jag titta på det.