Tegnell vilseledde om dödstalen bland vaccinerade

Det var på Folkhälsomyndighetens pressträff förra veckan som Anders Tegnell presenterade information om hur många som avlidit med laboratoriebekräftad covid-19, samt i vilken utsträckning de döda var vaccinerade respektive ovaccinerade.

Under presentationen visade Tegnell upp ett stapeldiagram som han kommenterade så här:

– Det syns ju att även en del vaccinerade drabbas av detta. Dels så är ju inte vaccinet hundraprocentigt effektivt och dels så är ju många av de här som avlider äldre och sköra på många olika sätt och då kan ibland kanske inte ens ett vaccin rädda dem.

Att sammanfatta statistiken över vaccinerade respektive ovaccinerade avlidna med att "även en del vaccinerade" avlider med covid-19 är emellertid direkt vilseledande, kan Fria Tider avslöja.

Diagrammet som Tegnell visade upp på pressträffen anger inga exakta tal, vilket gör det omöjligt att utläsa hur dödstalen fördelar sig mellan vaccinerade och ovaccinerade. Inte heller i Folkhälsomyndighetens veckorapport publiceras de data som använts för att generera diagrammet, trots att figuren återges även där.

Men Fria Tider har inhämtat den dödsfallsstatistik som använts för att ta fram diagrammet från Folkhälsomyndigheten och gått igenom den. Vår genomgång visar att från och med vecka 33 förra året, då dödsfallen började öka snabbt, till och med vecka 1 i år avled totalt 756 personer med laboratoriebekräftad covid-19. Av dessa var 529 vaccinerade och 227 ovaccinerade.

Det innebär att cirka 70 procent av de avlidna var vaccinerade. Folkhälsomyndighetens egen statistik visar alltså att Tegnells påstående att "även en del vaccinerade" dör av covid-19 är vilseledande. I själva verket var en helt dominerande andel av de avlidna vaccinerade med minst två doser.

Att Tegnell vilseledde om hur många vaccinerade som fanns bland de avlidna innebär emellertid inte att vaccinet inte minskar risken att avlida med covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är 83 procent av befolkningen vaccinerad med minst två doser medan 39 procent har fått tre doser. Vaccinerade är alltså underrepresenterade bland dem som dör med covid-19.

Hur stor skillnaden i risk att dö med covid-19 är mellan vaccinerade och ovaccinerade tycks variera starkt mellan olika åldersgrupper. Folkhälsomyndighetens statistik visar en stor relativ riskminskning i den äldre delen av befolkningen. I gruppen 65 år och uppåt dog under vecka 1 i år 10,96 av 100.000 ovaccinerade med covid-19, medan motsvarande siffra för vaccinerade var 1,5 av 100.000.

I den yngre delen av befolkningen, mellan 29 och 49 år, syns dock ingen nämnvärd skillnad i risk mellan vaccinerade och ovaccinerade. Det är så gott som ingen som dör med covid-19 i den gruppen, varken bland vaccinerade eller ovaccinerade. Under vecka 1 dog 0,11 ovaccinerade per 100.000 invånare med covid-19 och 0 vaccinerade.

Motsvarande siffror för åldersgruppen däremellan, 50-64 år, var under vecka 1 i år 2,53 döda per 100.000 ovaccinerade och 0,12 döda per 100.000 vaccinerade.

Fria Tider har ringt upp Folkhälsomyndigheten för att ställa frågor om de uppgifter som lämnades under myndighetens pressträff. Efter att ha fått beskedet att vi inte kan få svar på telefon, har Fria Tider via epost frågat myndigheten varför den påstod att "även en del" vaccinerade avlider när andelen vaccinerade är så stor som 70 procent.

Vi har även frågat om myndighetens bedömning att vaccinen ger ett "mycket gott skydd" mot att dö i covid-19 är förenlig med att 70 procent av de som avlider är vaccinerade.

Något svar har ännu inte kommit.