Greta har utvisats ur Israel

Israeliska UD uppger att utvisningarna berör "provokatörer" från ett stort antal länder.

”De utvisade är medborgare i Grekland, Italien, Frankrike, Irland, Sverige, Polen, Tyskland, Bulgarien, Litauen, Österrike, Luxemburg, Finland, Danmark, Slovakien, Schweiz, Norge, Storbritannien, Serbien och USA.”

Aktivisterna frihetsberövades efter att drygt 40 båtar bordats på väg mot Gaza förra veckan. Enligt uppgifterna fördes över 400 personer till Israel och placerades i Ketziotfängelset.

Det har kommit flera anklagelser om att Greta och andra förnedrats eller rent av "torterats" under fängelsevistelsen.

Den spanske journalisten Carlos de Barrón, som återvände hem på söndagen, beskriver i El País ”förödmjukelse, psykisk misshandel och hot” under ingripandet och fängelsevistelsen.

Han skriver också att fångar ska ha fått höra: ”Det finns inte läkare för djur som ni.”

Israel förnekar anklagelserna och kallar vittnesmålen ”skamlösa lögner” och "falska nyheter".

Organisationen Global Movement to Gaza Sverige inväntar fortfarande bekräftelse från sina advokater om att samtliga svenskar släppts, enligt Dagens Nyheter.