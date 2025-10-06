© Skärmdump
Myndigheterna där My Vingren påstår sig vara "regelbunden" föreläsare och utbildare vill inte kännas vid Expo-kvinnan.

Expos expert på desinformation ljuger i sitt CV

Publicerad 6 oktober 2025 kl 13.22

Media. Expo-profilen My Vingren påstår att hon regelbundet föreläser för myndigheter som Polisen, Försvarsmakten och MSB. Men en genomgång av journalisten Christian Peterson visar att myndigheterna inte hittar några sådana uppdrag – med ett undantag från ett tillfälle vid Länsstyrelsen i Kalmar 2020.

My Vingren blev känd som medlem i vänsterextrema Researchgruppen (tidigare AFA Dokumentation) 2013, då hon hjälpte Expressen att hänga ut privatpersoner som i anonyma kommentarer på nätet förespråkat minskad invandring.

I dag är hon frilansjournalist och jobbar bland annat för vänsterextrema Expo, samtidigt som hon profilerar sig som expert på desinformation, propaganda och källkritik.

Hon är aktuell som huvudperson i dramadokumentären Hacking Hate, som går ut på att hon skapar falska konton på sociala medier för att avslöja "hat".

– Det kommer med ett pris att granska desinformation, säger My Vingren om filmen till Journalisten.

På sin hemsida och på Linkedin påstår My Vingren att hon "regelbundet" håller föreläsningar för och utbildar personalen på flera centrala myndigheter inom säkerhet och rättsväsende. Men i Petersons granskning uppger Polismyndigheten, Försvarsmakten, MSB, Domstolsverket och landets tingsrätter att de inte har några uppgifter om att My Vingren anlitas som föreläsare eller expert – trots att hon påstår sig arbeta med dem.

Det enda bekräftade tillfället gäller Länsstyrelsen i Kalmar, där My Vingren föreläste den 22–23 september 2020 inom ramen för kursen “Regional baskurs i kriskommunikation”. Uppdraget gällde enligt uppgifterna dessutom inte myndighetens anställda utan externa deltagare, ofta från kommunalt eller regionalt ägda bolag. Kursen har återkommit senare år utan att My Vingren anlitats igen.

My Vingren har enligt Peterson erbjudits möjlighet att kommentera uppgifterna inför publicering, men har inte återkommit med något svar.

