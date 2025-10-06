© Kremlin.ru/Pa.ng.mil
 

Medvedev: "Européerna skiter på sig"

Publicerad 6 oktober 2025 kl 12.40

Utrikes. Kreml-toppen Dmitrij Medvedev hånar drönarskräcken inom EU. Han avfärdar att Ryssland skulle ha något med saken att göra – men konstaterar att det viktiga är att européerna ”skiter på sig av rädsla”.

Dela artikeln

I ett inlägg på telegram listar Medvedev fem möjliga förklaringar till larmen om drönare på olika håll i Europa: provokationer från ukrainska nationalister, ”underjordiskt” ryssvänlig verksamhet i EU-länder, hemliga tester av lokala säkerhetstjänsters luftvärn, ofog eller slutligen att Ryssland skickat ut dem.

Han dementerar att det skulle vara det sista alternativet men konstaterar att det är oklart vad den sanna förklaringen är.

Medvedev slår dock fast att det viktiga – "poängen" – är "att trångsynta européer upplever krigets faror på nära håll":

"Så att de fruktar och darrar, som stumma djur i en hjord som drivs till slakt. Så att de skiter på sig av rädsla, i väntan på sitt förestående och smärtsamma slut."

Medvedev fortsätter:

"Kanske förstår de då vad krig är. Och de kommer att slita av huvudet på sina egna missfoster som Merz och Macron, som tjänar pengar och politiska poäng på blodsutgjutelse..."

"Gör parkeringsplats av hela Sverige"-muslimen tillbaka i rutan – som expert på Örebro

"Vi får inte låta de här mörkerkrafterna att splittra samhället". Men för inte så länge sedan lät det annorlunda.0 Plus

Hassans dåliga dag: Drog pistol mot polisman och hotade "knulla" polisfruns barn inne på Rusta

Pistolhotade även vägarbetare och vrålade "fuck Sverige! Fuck polisen!" 27-åringen greps efter dramatisk jakt med helikopter.0 Plus

Somaliern: Vi försörjer oss på bidragen för våra nio barn

Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efter terrorstämplingen: Här i Sverige gömmer sig Antifa-grundaren

Konfronteras av Christian Peterson. Svenske Johan Victorin och hans fru pekas ut för att ha startat upp terrorverksamheten i USA.0 

Ekonominyheter

Etikråd hjälper AP-fonderna göra oetiska gröna investeringar

272 människor dog.. Nu öppnar Northvolt-investeraren Eva Halvarsson för att satsa dina pensionspengar direkt i gröna skandalbolaget.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.