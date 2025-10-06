Medvedev: "Européerna skiter på sig"

I ett inlägg på telegram listar Medvedev fem möjliga förklaringar till larmen om drönare på olika håll i Europa: provokationer från ukrainska nationalister, ”underjordiskt” ryssvänlig verksamhet i EU-länder, hemliga tester av lokala säkerhetstjänsters luftvärn, ofog eller slutligen att Ryssland skickat ut dem.

Han dementerar att det skulle vara det sista alternativet men konstaterar att det är oklart vad den sanna förklaringen är.

Medvedev slår dock fast att det viktiga – "poängen" – är "att trångsynta européer upplever krigets faror på nära håll":

"Så att de fruktar och darrar, som stumma djur i en hjord som drivs till slakt. Så att de skiter på sig av rädsla, i väntan på sitt förestående och smärtsamma slut."

Medvedev fortsätter:

"Kanske förstår de då vad krig är. Och de kommer att slita av huvudet på sina egna missfoster som Merz och Macron, som tjänar pengar och politiska poäng på blodsutgjutelse..."