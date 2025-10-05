Din pension
Etikråd hjälper AP-fonderna göra oetiska gröna investeringar

Publicerad 5 oktober 2025 kl 21.23

Ekonomi. Andra AP-fonden försvarar sin investering i det gröna Vargasbolaget Stegra, trots att dess samarbetspartner Vale är svartlistad av AP-fondernas eget etikråd. Vale är samtidigt inblandat i sju pågående rättsprocesser som rör miljöbrott, korruption och övergrepp mot ursprungsbefolkningar. Men trots det väntas etikrådet ta bort svartlistningen av Vale – av klimatpolitiska skäl.

Stegra samarbetar med det brasilianska gruvbolaget Vale för att producera järnpellets till sitt fossilfria stål, skriver Dagens Industri.

Vale har dock uteslutits ur AP-fondernas investeringsuniversum på grund av omfattande miljö- och människorättsbrott. Trots detta har Andra AP-fonden satsat 500 miljoner kronor i Stegra – en investering som indirekt ger stöd till det svartlistade bolaget.

I en intervju med EFN i april öppnade Andra AP-fondens vd Eva Halvarsson för att återigen investera direkt i Vale:

– Processen pågår inom ramen för etikrådet, där man utvärderar om man är redo att ta in bolaget i vårt investeringsuniversum igen. Det är en långsiktigare process, säger hon.

När samma kanal undrar om de blivit avskräckta av sin investering i Northvolt, där 6 miljarder pensionskronor gick upp i rök, svarar Halvarsson att så inte är fallet, eftersom hon är skyldig att investera i gröna projekt oavsett.

– Nej, vi har ett uppdrag från riksdagen att vi ska investera hållbart i omställningen. För oss har det varit viktigt att hitta den typen av investeringsmöjligheter. Oftast finns de utanför Sverige. Men det här var ju väldigt spännande och intressant att vi också kunde göra den här typen av investeringar på hemmaplan, säger Eva Halvarsson.

Vale är samtidigt föremål för sju rättsprocesser. Fyra gäller dammkatastrofen i Mariana 2015, där över 40 miljoner kubikmeter gruvavfall förstörde hela samhällen.

Två andra handlar om dammraset i Brumadinho 2019, då 272 människor dog. Den sista processen rör hälsoproblem hos urfolket Xikrin do Cateté i närheten av Onça Puma-gruvan.

Att Andra AP-fonden investerar i Stegra – som samarbetar direkt med Vale – innebär i praktiken att fonden kringgår sin egen svartlistning, samtidigt som det så kallade etikrådet nu arbetar för att möjliggöra framtida investeringar i bolaget igen.

