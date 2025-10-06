Georgiens premiärminister kopplar misslyckad statskupp till EU

Runt presidentpalatset i Tbilisi använde kravallpolis under lördagen pepparspray och vattenkanoner för att skingra folkmassor som försökte storma byggnaden.

Premiärminister Irakli Kobakhidze säger att oppositionen försökte ”störta den konstitutionella ordningen” och kräver att EU:s ambassadör Pawel Herczynski tar avstånd från protesterna.

Han konstaterar att Herczynski bär "ett särskilt ansvar" för det som inträffat.

EU skriver i ett uttalande att man "bestämt fördömer desinformationen om EU:s roll i Georgien och fördömer personangreppen mot Europeiska unionens ambassadör i Georgien".

Kobakhidze uppger att omkring 7.000 personer deltog i stormningsförsöket och varnar för att ingen ska undgå ansvar. Han lovar också att ”fullständigt neutralisera utländska agenter”.

Protesterna bröt ut efter att regeringspartiet Georgisk dröm utropat majoritet i samtliga kommuner i valet. Oppositionen kallar resultatet en bluff och samlade anhängare till en ”fredlig revolution”. Tusentals marscherade med georgiska och EU-flaggor genom centrala Tbilisi.

Georgien har sedan parlamentsvalet i oktober i fjol präglats av politisk kris med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Georgisk dröm grundades av miljardären och ex-premiärministern Bidzina Ivanisjvili, som i slutet av 2024 sanktionerades av USA för att ha undergrävt landets ”demokratiska och euroatlantiska framtid” till förmån för Ryssland, enligt dåvarande utrikesministern Antony Blinken.