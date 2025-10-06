© Number 10
Tories partiledare Kemi Badenoch.

Tories ska utvisa 150.000 om året

Publicerad 6 oktober 2025 kl 10.17

Utrikes. Det konservativa brittiska oppositionspartiet presenterar nu en USA-inspirerad ”utvisningsstyrka” med målet att avvisa 150.000 illegala invandrare per år. Förslaget läggs fram vid Torypartiets kongress i Manchester, rapporterar The Telegraph.

Enheten ska enligt planen arbeta nära polisen och få stora befogenheter. Ansiktsigenkänning pekas ut som ett av verktygen, enligt The Times.

Budgeten uppges vara cirka 20 miljarder kronor.

För att möjliggöra förändringarna vill partiet att Storbritannien lämnar Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR).

”Utvisningsstyrkan” lyfts samtidigt fram som paradnumret i en sjupunktsplan för att minska den illegala invandringen, ett paket som ska behandlas under kongressen, skriver The Telegraph.

Hittills i år har över 34.000 människor tagit sig över Engelska kanalen i små båtar, vilket bäddar för ett nytt rekordår.

