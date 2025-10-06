Efter terrorstämplingen: Här i Sverige gömmer sig Antifa-grundaren

Journalistnätverket Project Veritas lyckades 2020 infiltrera Antifa Rose City i Portland, som beskrevs som den första avdelning som organisationen startade i USA, år 2007.

De ska ha använt sig av erfarenheter från extremvänstern i Sverige när de byggde upp organisationen, som bland annat var involverad i de våldsamma BLM-upploppen.

Av avslöjandet framgick att grundaren av Antifa Rose City var Caroline Victorin (född Gauld). Hon är gift med den tolv år yngre svenske vänsterextremisten Johan Victorin som också är involverad i Antifa, konstaterade journalisten Andy Ngo. Enligt Ngo hjälpte duon till att "importera europeisk Antifa-extremism till USA".

– De fick kunskaper av någon som hade betydligt mycket mer erfarenhet och ägnade sig åt det här professionellt. Caroline flyttade till Sverige tillsammans med sin man som har dubbelt medborgarskap. Så det sker ett utbyte genom den europeiska kopplingen, berättade infiltratören i Project Veritas video.

.@Project_Veritas did the near-impossible: They successfully infiltrated America's most notorious antifa group, @RoseCityAntifa in PORTLAND. Project shows the recruitment process & how members are taught to maim. This is organized terrorism. #ExposeAntifa pic.twitter.com/u2Jrr6YWLj — Andy Ngo (@MrAndyNgo) June 4, 2020

Nyligen terrorstämplades Antifa av USA:s president Donald Trump. En av anledningarna var att Antifa Rose City helt öppet hyllade mordet på den konservativa ungdomsledaren Charlie Kirk, som sköts till döds under en utomhusdebatt vid ett college i Utah.

Med anledning av det har journalisten Christian Peterson sökt upp Johan Victorin – och det visade sig att han återvänt till Sverige och befinner sig i Varberg i Halland.

När Peterson konfronterade Victorin utanför hans bostad valde Antifa-grundaren att ignorera hans frågor.

– Ställer ni er bakom på mordet på Charlie Kirk? Du är medborgare i USA, är du rädd att själv dömas? frågar Christian Peterson utan att få några svar.