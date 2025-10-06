© Jesper Ahlin Marceta/Domstolsverket
 

Paludan slipper fängelse: "Religionskritik är tillåtet"

Publicerad 6 oktober 2025 kl 11.33

Inrikes. Hovrätten över Skåne och Blekinge river upp fängelsedomen mot Rasmus Paludan. I stället för fyra månader fängelse döms han nu för ett fall av hets mot folkgrupp till villkorlig dom och 50 dagsböter à 50 kronor. Samtidigt frias han från ett fall av hets mot folkgrupp – enligt domaren är det nämligen tillåtet att kritisera islam som religion.

Bakgrunden är två sammankomster under valåret 2022 där Paludan brände en koran och gjorde olika uttalanden.

Malmö tingsrätt dömde i november 2024 för två fall av hets mot folkgrupp samt förolämpning och satte straffet till fängelse i fyra månader.

Hovrätten gör nu en annan bedömning för händelsen den 16 april 2022. Uttalandena var enligt ordalydelsen inriktade på islam och det ligger enligt domstolen nära till hands att uppfatta dem som religionskritik, vilket inte är straffbart som hets mot folkgrupp.

– Det är ofrånkomligt att kritik av en religion indirekt kan uppfattas som kritik även av de personer som är anhängare till den kritiserade religionen. Detta kan dock inte medföra att sådan kritik inte skulle vara tillåten att uttrycka offentligt. Det skulle nämligen de facto innebära att religionskritik skulle vara otillåten, säger Ylva Norling Jönsson, hovrättspresident, i ett pressmeddelande.

För sammankomsten den 6 september 2022 fastställer hovrätten dock tingsrättens bedömning: Paludan uttalade sig specifikt om olika folkgrupper på ett sätt som är brottsligt. Förolämpningen mot en åhörare vid samma tillfälle är däremot preskriberad, eftersom åtalet inte delgavs inom två år. Skadeståndet till åhöraren ska ändå betalas, då skadeståndsanspråket preskriberas först efter tio år.

Vid påföljdsvalet anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att två äldre danska domar saknar avgörande betydelse eftersom det gått sex–sju år sedan de brotten begicks. Påföljden ändras därmed till villkorlig dom och 50 dagsböter. Paludan har både svenskt och danskt medborgarskap och leder det danska partiet Stram Kurs.

