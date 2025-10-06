Polisen: 14-åringen sköt fel personer

Publicerad 6 oktober 2025 kl 14.12

Inrikes. Sex personer sköts utanför en bar i centrala Gävle natten mot lördag och 14-årig pojke är gripen. Nu uppger åklagaren att utredningen tyder på att skotten hänger ihop med en gängkonflikt – men att de träffade inte var de tilltänkta måltavlorna.

– Det är en misstänkt gängkonflikt, men en trolig felskjutning, säger åklagare Fredrik Inglund till Expressen.

Han vill inte kommentera eventuella tänkta måltavlor.

Skottlossningen inträffade strax före stängning på Södra Kungsgatan. Flera skott avlossades och sex personer föll till marken, samtliga träffade i underkroppen. Alla fördes till sjukhus men ingen fick livshotande skador.

En pojke greps kort efter dådet. Enligt uppgifter till Expressen var han vid gripandet anmäld som försvunnen tidigare under kvällen. Socialtjänsten ska sedan en tid ha uttryckt oro över hans umgänge och risk för våldsbrott, enligt samma uppgifter.

Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer besökte Gävle på måndagen.

– Jag känner väldigt starkt för alla de som drabbats av det här hänsynslösa brottet, säger Ulf Kristersson till SVT Gävleborg.

– Det är ett mörkt och hänsynslöst våld, säger justitieminister Gunnar Strömmer till kanalen.

Expos expert på desinformation ljuger i sitt CV

Myndigheterna vill inte kännas vid sin "föreläsare" My Vingren. Anlitades av Expressen för att hänga ut anonyma invandringskritiker.0 

