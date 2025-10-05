Sverige: "Mycket allvarligt" om Gretas uppgifter stämmer

"Jag har tagit del av uppgifter om anklagelser om kränkande behandling. Om uppgifterna stämmer är det mycket allvarligt", skriver utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) i ett uttalande till TT.

Sju av de nio svenskar som hålls frihetsberövade ska ha skrivit på ett deportationsdokument som krävs för att lämna landet utan rättslig prövning. Enligt Anna Fransson, talesperson för Global Movement to Gaza Sverige, hade alla ännu inte fått träffa juridiskt ombud under söndagen.

Enligt Aftonbladet kan ett antal svenskar komma att flygas hem under måndagen. UD:s presstjänst bekräftar att man haft kontakt med de frihetsberövade och söker nytt konsulärt tillträde, men vill inte kommentera detaljer med hänvisning till konsulär sekretess.

Enligt The Guardian har Greta Thunberg i ett mejl till sina anhöriga uppgett att hon inte får tillräckligt med mat och vatten samt fått utslag som hon tror kommer från vägglöss. Aktivister uppger också att hon dragits i håret och tvingats kyssa den israeliska flaggan.

UD uppger att man tryckt på vikten av att tillgodose medicinska behov och att mat, vatten och juridisk hjälp måste ordnas omedelbart.

Israel tillbakavisar uppgifterna och beskriver dem som ”skamlösa lögner”. På X skriver landets utrikesdepartement att Greta Thunberg och andra fångar ”vägrat att påskynda sina utvisningar och insisterar på att förlänga sin tid i häktet”.

– Det är ganska stressande omständigheter, de vill inte skriva på något som de är osäkra på om det är korrekt. Advokaterna jobbar dygnet runt för att försöka få träffa dem och få kontakt med dem, säger Anna Fransson till TT.

Malmer Stenergard skriver att UD och ambassaden arbetar för att få hem de svenska medborgarna så snart som möjligt.