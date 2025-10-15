Greta: Israelerna sparkade och slog mig och kallade mig "Lilla Hora" på svenska

Greta Thunberg beskriver hur hon efter ankomsten till hamnen i Ashdod, på väg till fängelset, drogs omkull, fick en israelisk flagga kastad över sig och därefter utsattes för misshandel under flera timmar.

– De drog mig till motsatt sida från där de andra satt, och jag hade hela tiden flaggan runt mig. De slog och sparkade mig, säger Greta.

Hon visar upp sin väska för Aftonbladet. På den har israeler klottrat "Whore Greta" och en bild på en erigerad penis.

– De förflyttade mig väldigt brutalt till ett hörn som jag vändes in mot. ”A special place for a special lady”, säger de. Och så hade de lärt sig ”Lilla hora” och ”Hora Greta” på svenska, som de sade hela tiden.

Enligt Greta skrek israelerna ”Rör inte flaggan” och sparkade henne i sidan när flaggan medvetet placerats så att den nuddade henne.

Denna behandling ska ha pågått i sex timmar. Den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir kom själv på besök till området och skrek att aktivisterna var terrorister. Han skröt sedan i media om den hårda behandlingen av flottiljens deltagare.

– Jag är stolt över att vi behandlar flottiljaktivister som terrorstödjare, sade han till Yedioth Ahronoth.

I fängelset ska aktivisterna dessutom ha placerats i en utomhusbur i 40 graders värme utan tillgång till vatten. Vakterna ska ha plågat dem genom att hålla upp vattenflaskor och kom med följande hot när fångar svimmade och aktivisterna vädjade om läkarhjälp:

– Vi kommer gasa er.

Svenska UD får samtidigt skarp kritik. Enligt Greta tog det fram till fredagen innan UD ens erbjöd något juridiskt bistånd. Då kom tre personer från den svenska ambassaden i Tel Aviv för att träffa svenskarna, som då satt i en utomhusbur.

Enligt Greta informerades ambassadpersonalen om att svenskarna utsatts för tortyr, och skador visades upp. Aktivisterna berättade också att de inte fick vatten och bad UD-personalen att kontakta deras anhöriga.

Trots det hände inget, enligt Greta. Först två dagar senare kom ambassadpersonalen tillbaka – och hade då bara med sig en halvt urdrucken flaska vatten till fångarna. När aktivisterna hotade att vägra gå tillbaka till sina celler förrän de fick vatten ska UD-personalen ha lämnat fängelset utan att hjälpa dem.

Greta Thunbergs pappa, Svante Thunberg, säger till Aftonbladet att UD:s lägesbeskrivningar till anhöriga inte speglade de faktiska vittnesmålen från de frihetsberövade:

– När det som de mejlat mig inte överensstämmer med det hon meddelat dem så upplever jag hela bemötandet och kontakten som ett svek och en ren provokation, säger han.

Aktivisterna berättar även att mediciner slängdes, att de tvingades dricka brunt kranvatten från toalettutrymmen och att isoleringsceller användes.

Flera juridiska experter som Aftonbladet talat med kallar ingripandet och behandlingen olagliga enligt både svensk och internationell rätt.