SVT: Kommer inte bojkotta Eurovision

Michael Österlund, SVT:s divisionschef, säger att bolaget inte har några planer på att dra sig ur tävlingen.

– SVT kommer inte att bojkotta Eurovision Song Contest. Det här ska vara en musiktävling, det här ska vara glädje och fest, det här ska vara ett bra tv-program. Politik hör inte hemma i Eurovision Song Contest, säger han till Ekot.

SVT röstade istället för regeländringarna som möjliggjorde Israels medverkan.

På frågan hur beslutet att låta Israel delta inte skulle vara politiskt hänvisar Michael Österlund till EBU:s regelverk.

– Det är så här att för att ett bolag ska stängas av från EBU och Eurovision så behöver det bryta mot EBU-stadgan. Övervakningen av det sköter EBU. Det är inte upp till oss som enskilt medlemsland att säga att det och det bolaget får inte vara med, säger han.

Under kvällen har public service-bolagen i Nederländerna, Spanien, Irland och Slovenien meddelat att de bojkottar nästa års tävling. Fler länder kan följa efter, enligt Sveriges Radios kommentator för Eurovision och Melodifestivalen, Carolina Norén.

– Det intressanta nu framöver blir att se vilka hoppar av, vad händer, hur kommer stämningen påverkas mellan länderna? säger hon till Ekot.

Hon konstaterar att arrangemanget blivit alltmer laddat.

– Det ironiska är att den här tävlingen som startade efter andra världskriget för att ena Europa och vara opolitisk nu har blivit storpolitisk. Det brinner i knutarna onekligen på många olika sätt för EBU just nu. Folk vill ju också veta, vad köper jag biljetter till? Är det en tävling? Vilka är det som är med och tävlar? De har också en stressfaktor i det här.

För SVT är det viktigt att Eurovision fortsatt har en bred uppslutning i Europa, betonar Michael Österlund.

– Då är det ju en naturlig fråga. Om fyra länder nu har hoppat av, är det tillräcklig uppslutning? Än så länge tycker vi att det är tillräcklig uppslutning. Men vi får ju följa den här utvecklingen noga den närmaste tiden så klart.