Gängkriminella bakom vartannat assistansbolag

Kartläggningen ingår i en ny myndighetsgemensam rapport om assistansbranschen, med titeln "Bolag som brottsverktyg i assistansbranschen". Den pekar på omfattande misstänkt välfärdsbrottslighet inom personlig assistans till personer med funktionsnedsättning.

– Att det pågår omfattande brottslighet inom den personliga assistansen har vi vetat länge. Men nu vet vi att omfattningen är långt större än vi tidigare har trott. Och även att brottsligheten i hög utsträckning organiseras av de som driver företag i branschen, säger Jens Ahlstrand, chef för underrättelseenheten i polisregion Väst, i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har flera av bolagen kopplingar till redan kända kriminella nätverk. Nya aktörer som tar sig in på marknaden bedöms oftare än tidigare ha kriminella bindningar, trots att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) redan avslår en stor del av tillståndsansökningarna.

I dag kontrolleras framför allt de formella företrädarna mot brottsregistret, liksom tidrapporter och ekonomiska underlag som bolagen själva skickar in. Men det räcker inte när personer som står på pappret kan vara målvakter och handlingarna manipulerade.

– I fall där de formella företrädarna är målvakter och tidrapporteringen består av underlag som är påhittad är sådan granskning tandlös. Den organiserade brottsligheten är för skicklig för att fastna i den typen av kontroller, säger Jens Ahlstrand.

Rapporten pekar på att mer riktad tillsyn mot bolagen och deras verkliga ledningar sannolikt skulle ha större effekt än insatser som främst riktas mot enskilda assistenter eller brukare.

– Den organiserade brottsligheten är alldeles för skicklig för att hejdas av de kontroller som idag utförs. För att kunna ringa in aktörer som är verksamma enbart för att utföra storskaliga välfärdsbedrägerier mot stat och kommun skulle tillsynen av bolagen behöva vara betydligt mer närgången. Samtidigt behöver en sådan tillsyn vara samhällsekonomiskt försvarbar och respektera brukarnas integritet, säger Jens Ahlstrand.