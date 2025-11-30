Energimyndigheten fortsätter finansiera Stegra trots riskerna

Myndigheten motiverar stödet med att projektet ”kommit en bit in i byggfasen” och att nya medel ska öka bolagets möjlighet att få in mer kapital.

Under en intervju i Riks kommenterar företagsekonomen Christian Steinbäck beslutet.

– Det är många reaktioner men det första är att det egentligen är ofattbart. 390 miljoner motsvarar ungefär 650 poliser ett år, säger han i Riks.

Han ifrågasätter även affärsidén bakom Stegras satsning.

– Det man vill göra är någonting helt fantastiskt ingen har lyckats med… de som redan är proffs på det säger att det inte går, säger han och jämför projektets ambitioner med att två nybörjare skulle sikta på att hoppa tre meter i höjdhopp.

Energimyndigheten uppger att stödet är villkorat och kräver att Stegra senast våren 2026 visar att projektet kan färdigfinansieras. Steinbäck avfärdar chanserna som små och menar att logiken bakom fortsatt stöd är oklar.

– Antagligen att om man kan överleva en månad till kanske man kan hitta någon annan som vill skjuta till pengar, säger han.

Han kritiserar systemet där privata aktörer kan få omfattande statligt stöd utan tydliga resultat.

– Det är vi som betalar genom att polisen inte kommer… det här är ett historiskt slöseri, säger han och varnar för att samhällsresurser trängs undan av vad han kallar ”fantasiprojekt”.

Steinbäck menar att staten inte bör agera riskkapitalist.

– Politiker ska inte leka företagare allra minst i högriskprojekt. De här pengarna ska gå in i att få lag och ordning och få en fungerande sjukvård i första hand, säger han.

Stegra har tidigare fått omkring 1,3 miljarder kronor i skattefinansierat stöd.