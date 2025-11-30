© PRESSBILD
 

Joakim "Ukraina kan vinna i år" Paasikivi blir hedersdoktor i Småland

Publicerad 30 november 2025 kl 08.43

Utrikes. Jönköpings så kallade universitet har beslutat att utse militärstrategen Joakim Paasikivi till hedersdoktor – ett besked som kommer trots att hans tidiga optimism om en snabb ukrainsk seger visade sig vara mer välmenande än välgrundad.

Paasikivi, pensionerad överstelöjtnant och tidigare lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan och Baltic Defence College, blev 2022 ett av Sveriges mest välkända ansikten i samband med krigsutbrottet.

Med kartor, pilar och en stadig hand guidade han svenska skattebetalare genom de nära förestående ukrainska framstegen på slagfältet. Det var också under denna period, 2023 närmare bestämt, som han gjorde den numera välkända bedömningen att ”Ukraina kan vinna kriget i år”, en prognos som varit föremål för både hopp och eftertankens kranka blekhet.

Efter att ha pensionerats 2024 arbetar Paasikivi idag som "geopolitisk rådgivare" på snofsiga advokatbyrån Mannheimer Swartling. Hedersdoktorstiteln från "Jönköping University" kom enligt honom själv som en total överraskning. Han säger i ett pressutskick att han är ”mycket glad, hedrad, tacksam och inte minst ödmjuk” över utmärkelsen, och att rollen som offentlig folkbildare varit lika oväntad som medialt omvälvande.

"Jönköping University" motiverar sitt val med att Paasikivi, genom sin kombination av militär erfarenhet, akademisk förankring och pedagogisk tydlighet, bidragit till att stärka svenskarnas förståelse för geopolitik, säkerhetspolitik och internationella relationer.

I en tid av "ökande geopolitiska spänningar och informationspåverkan" har han, menar universitetet, blivit en sanningens röst och en samhällsbärande förklarare av svåra skeenden.

Promoveringen äger rum den 29 november under universitetets Akademiska högtid. Samma dag får även ljusexperten Peter Björkman från Fagerhults Belysning motta titeln som hedersdoktor – ett erkännande för hans långvariga engagemang i ljusdesignutbildningen och forskningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping.

