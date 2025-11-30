Blandade reaktioner när Aktiv klubb tågade genom Stockholm

Ett 70-tal maskerade personer rörde sig från Karlaplan mot Riddarholmen och skanderade slagord som ”Sverige åt svenskarna”. Polisen följde tåget i över en timme.

– Alla har rätt att gå på stan. Vi har yttrandefrihet i Sverige och man behöver inte tillstånd för att uttrycka åsikter så länge man följer ordningslagen, sa Robert Sennerdal hos polisen när Aftonbladet krävde att demonstrationen skulle upplösas.

Längs rutten stannade förbipasserande och filmade. Flera uttryckte diverse vänsteruppfattningar. En kvinna skrek ”Fuck you” åt deltagarna, medan en mamma ropade ”skäms”.

På Östermalm uppvisade vissa boende istället svårigheter att kontrollera sig när det började rycka i högerarmen.

"På Strandvägen, däremot, öppnade en man sitt fönster. Sträckte ut högerarmen och heilade innan han glatt stämde in i talkören", skriver Aftonbladets reporter.

Vid Riddarholmskyrkan poserade gruppen med bengaliska eldar och ropade ”Hell seger” innan de eskorterades mot tunnelbanan.

Polisen rapporterade efteråt att kvällen ”gått lugnt till” och följde inte gruppen vidare i tunnelbanan.

– Därifrån får de åka vart de vill, sa en polis på plats till Aftonbladet.