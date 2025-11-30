© FT BILD/ARKIV, Skärmdump/X
 

Blandade reaktioner när Aktiv klubb tågade genom Stockholm

Publicerad 30 november 2025 kl 09.21

Inrikes. En grupp ur rörelsen Aktiv klubb marscherade genom centrala Stockholm under lördagskvällen. Manifestationen väckte både motreaktioner och stöd från allmänheten längs vägen, bland annat på Strandvägen där en boende ska ha spontanheilat åt demonstranterna.

Dela artikeln

Ett 70-tal maskerade personer rörde sig från Karlaplan mot Riddarholmen och skanderade slagord som ”Sverige åt svenskarna”. Polisen följde tåget i över en timme.

– Alla har rätt att gå på stan. Vi har yttrandefrihet i Sverige och man behöver inte tillstånd för att uttrycka åsikter så länge man följer ordningslagen, sa Robert Sennerdal hos polisen när Aftonbladet krävde att demonstrationen skulle upplösas.

Längs rutten stannade förbipasserande och filmade. Flera uttryckte diverse vänsteruppfattningar. En kvinna skrek ”Fuck you” åt deltagarna, medan en mamma ropade ”skäms”.

På Östermalm uppvisade vissa boende istället svårigheter att kontrollera sig när det började rycka i högerarmen.

"På Strandvägen, däremot, öppnade en man sitt fönster. Sträckte ut högerarmen och heilade innan han glatt stämde in i talkören", skriver Aftonbladets reporter.

Vid Riddarholmskyrkan poserade gruppen med bengaliska eldar och ropade ”Hell seger” innan de eskorterades mot tunnelbanan.

Polisen rapporterade efteråt att kvällen ”gått lugnt till” och följde inte gruppen vidare i tunnelbanan.

– Därifrån får de åka vart de vill, sa en polis på plats till Aftonbladet.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kalabalik efter att hemliga judiska tunnlar hittats under New York

"Hörde mystiska ljud." Kravaller när polisen ingrep efter bisarra fyndet.0 Plus

Här avrättar Syriens nye justitieminister två kvinnor för otrohet

"Följde dåvarande regler". Klippet med al-Qaida-mannen från IS storhetstid.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Joakim "Ukraina kan vinna i år" Paasikivi blir hedersdoktor i Småland

Sveriges egen Bagdad-Bob får doktorshatt. Får hedersutmärkelse för tv-propagandan av "Jönköping University".0 

Ekonominyheter

Höjd koldioxidskatt kostade minst 6.000 jobb i industrin

Företagens sysselsättning minskade med 6–7 procent.. Främst drabbades lågutbildade och äldre arbetstagare.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.