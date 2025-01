Här är 2024 års pinsammaste PK-ögonblick

Aftonbladet så woke att det blev kortslutning. pic.twitter.com/ewbwmpbZjy — Hexenkessel (@kungariketskane) May 11, 2024

Försöker undgå fängelse – i direktsändning

Trots att det redan 2019 blev fängelsestraff på att "felköna" den som bytt kön hade gayprofilen Torbjörn Ek på Aftonbladet uppenbara problem att hålla tungan rätt i mun under årets eurovisions­schlagerfestival. Revolutionen äter sina barn, brukar man ju säga, men "Tobbe" lyckades få ordning på PK-svadan i sista stund och klarade sig med en hårsmån från lagens långa arm.

****

Kronprinsessan somnar under Zelenskyjs tal

För ett år sedan hade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nått en sådan rockstjärnestatus att man borde gett boken med hans samlade tal i ironisk julklapp till de mest övertygade fansen i bekantskapskretsen. Man undrar hur många sidor de skulle ha klarat utan att slumra till. Kronprinsessan Victoria fick hur som helst kämpa rejält för att inte somna under Zelenskyjs drygt 14 minuter långa inledningstal under Folk och Försvar.

****

Makthavarna leker krig i Sälen

Det var inte roligt. Men det var pinsamt. Hela Folk och Försvar var ett enda långt PK-ögonblick och det är svårt att välja någon favorit bland alla de pompösa uttalanden som levererades med pampigast möjliga eftertryck i våras.

Vare sig ÖB:s teatrala försök till överdådigt gravallvar i "Svaret är: Ja" eller scenen där en 159 cm lång statsminister står och gapar om att folk ska försvara honom "med vapen i hand och livet som insats" såg ju riktigt kloka ut. Det gjorde inte heller civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin, när han "med ämbetets kraft" skällde ut svenskar som inte engagerat sig för försvaret. Själv skippade Bohlin mönstringen och har inte satt sin fot inom försvaret därefter heller.

Pirjo Auvinen, finska Yles korrespondent, trodde inte sina ögon när hon såg de svenska makthavarna leka krig i Sälen.

– Såna här ord, såna meningar, använder man inte i Finland. Det tolkas som att man hetsar mot krig eller att man är krigsdåre. Man leker inte med ordet krig.

****

Expressens journalister duschas i bajsvatten

Expressen undviker noga ordet avloppsvatten för att istället förse svenskarna med rubriker om "bajsvatten" till morgonkaffet. "Badar i bajsvattnet i Stockholm – struntar i avrådan", "De trotsar bajsvattnet: 'Lite skit rensar magen'”, "66 miljoner liter bajsvatten i Mälaren" är några exempel. Kanske var det därför ett gudomligt ingripande som inträffade när ett avloppsrör sprang läck i redaktionstaket och Expressens journalister själva duschades i "bajsvatten" 2024.

****

Garvade orimligt mycket åt detta.



Boomerjournalistikens sista boss. pic.twitter.com/Bn5aa2vAwI — Herr Husis (@HerrHusis) May 14, 2024

TV4:s SD-granskning

Det var mycket som var obelagt och "cringe" i TV4:s granskning av SD:s så kallade trollfabrik. Men lyckades TV-jätten få svenska tv-tittare, det vill säga svenska babyboomers, att sluta rösta på SD? Det är mer tveksamt.

****

Viralgranskarna på Fria Tiders "PK-kollen" har grävt djupare i denna story och kommit fram till följande slutsats:



Nej, det var FAKTISKT inte ett satirkonto utan Moderaternas officiella twitterkonto som just publicerade detta inlägg. https://t.co/YYcL27RKn0 — Fria Tider (@friatider) November 1, 2024

Om man besöker en vingård eller ett mikrobryggeri, så borde man även i Sverige få köpa med sig några flaskor hem. Steg för steg gör vi friheten lite större. pic.twitter.com/eLDB3ahP8X — Moderaterna (@moderaterna) June 26, 2024

Tidö-regeringen levererar

Först slapp vi plastpåseskatten. Eller ja, butikerna slapp den i alla fall – en plastpåse kostar ju nästan lika mycket som förut. Men nu, eller närmare bestämt 2025, är det tänkt att vi ska slippa Systembolaget. Eller ja, kanske inte slippa helt då, men enligt regeringens urvattnade slutliga version till förslag kommer "gårdsförsäljning av alkohol" faktiskt att tillåtas. Men bara med 0,7 liter per person och bara till den som samtidigt betalar för att exempelvis gå en guidad tur om Ångermanlands vinhistoria eller lyssna på en föreläsning om sprittillverkningens rötter i Fagerhult. Den som fått lära sig att man inte ska kombinera sömnpiller och alkohol får däremot fortsätta att handla på Systembolaget.

****

David Cameron: Iran attacking Israel was "reckless"



Journalist: What would Britain do if our consulate was flattened?



David Cameron: pic.twitter.com/S7IIeUpRRK — Kevork Almassian🇸🇾🇦🇲 (@KevorkAlmassian) April 15, 2024

Cameron fick kritisk fråga

I april 2024 bombade Israel den iranska ambassaden i Damaskus och dödade 14 personer, vilket ledde till en hämndattack från Iran som dödade noll personer. Storbritanniens utrikesminister David Cameron höll som bäst på att fördöma Irans – ej Israels – attack i tv när Sky News-ankaret plötsligt tröttnade och ställde en spontan fråga: "Vad skulle Storbritannien göra om en fientlig stat jämnade ett av våra konsulat med marken?". Efter att ha skruvat på sig en stund medgav utrikesministern att han skulle "vidta väldigt kraftiga åtgärder".

****

What the fuck is this?



pic.twitter.com/EOx3AMk37h — Richard Spencer (@RichardBSpencer) July 10, 2024

"National conservatism" – senaste fejkkonservatismen från USA

Det var Bellman, en jude och en indier. Eller okej, Bellman var kanske inte med, men i övrigt påminner lanseringen av USA:s nya fejkhöger "National conservatism" rätt mycket om en dålig Bellmanhistoria. Vi ska inte trötta ut er med en utläggning om vad de här lirarna håller på med, om de nu ens vet det själva, men om du ser en "konservativ" person prata om National Conservatism och om vikten av att ta hit halva Indien framöver så har vi ett råd: Spring.

****

Wolle gömmer sig

Man skulle säkert kunna skriva något kul om hur DN-chefen Peter Wolodarski sprang och gömde sig när han fick frågor av politikern Gustav Kasselstrand. Men vi önskar gott nytt år istället, och låter bilderna tala för sig själva.