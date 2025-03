Här kraschar planen i luften under franska showen

En video som spridits på X visar hur två plan i formationen kolliderar i luften nära Saint-Dizier och bryts sönder.

Frankrikes försvarsminister Sébastien Lecornu bekräftar händelsen i sociala medier:

– Olyckan inträffade under repetitionsflygning och räddningstjänst har mobiliserats, säger han.

En talesperson för det franska flygvapnet säger till France24 att två piloter och en passagerare lyckades skjuta ut sig. Alla tre var vid medvetande när de hittades och har förts till sjukhus.

Ett av planen träffade en silo vid en närliggande industri och orsakade ett eldhav. Det andra planet ska ha hamnat i en kanal. Inga personer på marken uppges ha kommit till skada.

Two Alpha Jets from the Patrouille de France collide during a training exercise in Saint-Dizier, Haute-Marne. The pilots managed to eject. A fire broke out in a local factory. pic.twitter.com/eoimm8d4fG pic.twitter.com/LLeWC8ZCKB

