Bukele till svenskar: "De vill förstöra ert vackra land inifrån"

Nayib Bukele citerar på X ett inlägg av svenska Evelina Hahne som går till angrepp mot den svenska medierapporteringen om El Salvador och Bukele, som är känd för sina hårda tag mot gängkriminella.

"Svenska medier rapporterar att Nayib Bukele har fängslat 85.000 brottslingar. Man skulle kunna tro att de skulle applådera honom för att han räddade sitt land, men istället smutskastar de honom och hävdar att några är oskyldiga", skriver Evelina Hahne.

På detta svarar den centralamerikanska presidenten:

"De vill att folk ska tro att det är fel att jaga brottslingar, eftersom de vill att dessa brottslingar ska löpa amok på svenska gator och förstöra ert vackra land inifrån. Precis som de gör i stora delar av världen. Det görs medvetet."

Utspelet kom kort efter ett reportage från Sveriges Radio om högsäkerhetsfängelset CECOT, som hänvisade till CNN-uppgifter om fångar i El Salvador med blåmärken längs ryggen och vittnesmål från en före detta intagen om dagliga misshandelstillfällen.

Sedan Bukele tillträdde 2019 har regeringen drivit en hård linje mot gängen Barrio 18 och MS-13, och tusentals misstänkta har fängslats på obestämd tid.

Regeringen pekar på kraftigt sjunkande våldstal: över 6.600 personer mördades 2015, medan årets antal väntas landa runt 50 – vilket är färre än i Sverige.