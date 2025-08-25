© FT BILD/Vita huset
 

Bukele till svenskar: "De vill förstöra ert vackra land inifrån"

Publicerad 25 augusti 2025 kl 15.02

Utrikes. El Salvadors president Nayib Bukele anklagar nu medierna för att medvetet undergräva Sverige genom att låta gängkriminalitet bre ut sig och ta över. Uttalandet kommer efter svensk mediekritik mot landets gängbekämpning.

Dela artikeln

Nayib Bukele citerar på X ett inlägg av svenska Evelina Hahne som går till angrepp mot den svenska medierapporteringen om El Salvador och Bukele, som är känd för sina hårda tag mot gängkriminella.

"Svenska medier rapporterar att Nayib Bukele har fängslat 85.000 brottslingar. Man skulle kunna tro att de skulle applådera honom för att han räddade sitt land, men istället smutskastar de honom och hävdar att några är oskyldiga", skriver Evelina Hahne.

På detta svarar den centralamerikanska presidenten:

"De vill att folk ska tro att det är fel att jaga brottslingar, eftersom de vill att dessa brottslingar ska löpa amok på svenska gator och förstöra ert vackra land inifrån. Precis som de gör i stora delar av världen. Det görs medvetet."

Utspelet kom kort efter ett reportage från Sveriges Radio om högsäkerhetsfängelset CECOT, som hänvisade till CNN-uppgifter om fångar i El Salvador med blåmärken längs ryggen och vittnesmål från en före detta intagen om dagliga misshandelstillfällen.

Sedan Bukele tillträdde 2019 har regeringen drivit en hård linje mot gängen Barrio 18 och MS-13, och tusentals misstänkta har fängslats på obestämd tid.

Regeringen pekar på kraftigt sjunkande våldstal: över 6.600 personer mördades 2015, medan årets antal väntas landa runt 50 – vilket är färre än i Sverige.

Poliskvinnan stjäl en sallad – sen kommer överraskningen

Går inte som hon tänkt – alls. Nu åtalas 30-åringen för spektakulära scenerna i Ica-butiken.0 Plus

Folkutbytet

Invandrare snart i majoritet i både Stockholm och Göteborg

Skräcksiffrorna från SCB. Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Nyheter från förstasidan

SR-medarbetare skadad när Israel bombar sjukhus

Ytterligare journalister från Reuters, AP, etc. dödade av Israel i Gaza. Sveriges Radios Baraa Lafi en av de skadade.0 

Ekonominyheter

Centralbanker kräver ökad invandring

Ledande centralbankschefernas appell.. Fortsatt tillväxt kräver fortsatt inflöde från tredje världen, enligt "experterna".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.