Massprotester mot asylhotell sprider sig över hela Storbritannien

Publicerad 25 augusti 2025 kl 09.21

Utrikes. Under helgen har omfattande protester riktats mot hotell som används för att inhysa asylsökare i Storbritannien. Demonstrationer har hållits i ett trettiotal städer – bland annat London, Birmingham, Manchester och Norwich, rapporterar Daily Mail.

I Birmingham samlades demonstranter utanför Holiday Inn i Castle Bromwich, flera insvepta i Englands flagga.

I London höll poliser vakt utanför Britannia Hotel i Canary Wharf, medan protester i Norwich riktades mot Brook Hotel där deltagare viftade med både engelska och brittiska flaggor.

I Epping i Essex har en domstol beslutat att asylsökare ska avlägsnas från Bell Hotel från och med den 12 september. Hotellet måste dessutom stängas inom några veckor i väntan på ett överklagande. Beskedet har lett till att andra lokala grupper vill se liknande beslut för hotell i sina områden.

Enligt tidningen The Times greps minst 15 personer i samband med protester i Bristol, Liverpool och Horley. I Horley frihetsberövades tre personer – två för störande av allmän ordning och en för att ha brutit mot villkoren i ett särskilt skyddsbeslut.

Protesterna har till stor del organiserats under parollen ”Avskaffa asylsystemet”, men de har också mötts av motdemonstrationer arrangerade av vänsterextrema grupper som ”Stå upp mot rasism” i bland annat Liverpool, Wakefield och Perth i Skottland.

Ett uppmärksammat inslag är den kvinnliga gruppen ”Pink Ladies”, som riktat in sig på hotellen i Epping och London. De hävdar att asylboendena innebär risker för kvinnor och flickor.

– Vi är fast beslutna att väsentligt minska antalet personer i asylsystemet som en del av vår plan att avveckla asylhotellen, säger inrikesminister Yvette Cooper.

Enligt officiella siffror ansökte 111.084 personer om asyl i Storbritannien under året fram till juni 2025. Det är den högsta nivån sedan mätningarna började 2001.

