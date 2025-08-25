SR-medarbetare skadad när Israel bombar sjukhus

De dödade uppges omfatta fotojournalisterna Hussam al-Masri (Reuters) och Mohammed Salah (Al Jazeera) samt journalisterna Mariam Abu Dagga, Ahmad Abu Aziz och Moaz Abu Taha.

Sveriges Radio rapporterar att Baraa Lafi klarade sig med lindriga benskador, medan hennes nära vän och kollega Maryam Abu Daqqa, som arbetade för AP, är en av de journalister som rapporteras ha dödats.

Journalisterna befann sig på sjukhusets tak för att rapportera om en första attack mot sjukhuset när den attacken inträffade.

Live on air… Israel bombs civil defense teams as they try to retrieve the body of journalist Hossam Al-Masri, killed in an Israeli strike on Nasser Hospital.

Ongoing crimes before the eyes of the entire world. pic.twitter.com/HUoPZQyzyl — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025

Israels krigsmakt har bekräftat att de låg bakom anfallet, som fördömts av flera länder och organisationer.

– Dödandet av journalister i Gaza borde chockera världen, inte leda till en förstummad tystnad utan agerande och krav på konsekvenser och rättvisa, säger Ravina Shamdasani, talesperson för FN:s råd för mänskliga rättigheter.