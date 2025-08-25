© Privat
Baraa Lafi.

SR-medarbetare skadad när Israel bombar sjukhus

Publicerad 25 augusti 2025 kl 18.06

Media. Sveriges Radio-medarbetaren Baraa Lafi skadades när Israel attackerade internationella journalister på Nassersjukhuset i Khan Yunis i södra Gaza. Omkring 20 personer dödades i angreppet, varav minst fem journalister.

De dödade uppges omfatta fotojournalisterna Hussam al-Masri (Reuters) och Mohammed Salah (Al Jazeera) samt journalisterna Mariam Abu Dagga, Ahmad Abu Aziz och Moaz Abu Taha.

Sveriges Radio rapporterar att Baraa Lafi klarade sig med lindriga benskador, medan hennes nära vän och kollega Maryam Abu Daqqa, som arbetade för AP, är en av de journalister som rapporteras ha dödats.

Journalisterna befann sig på sjukhusets tak för att rapportera om en första attack mot sjukhuset när den attacken inträffade.

Israels krigsmakt har bekräftat att de låg bakom anfallet, som fördömts av flera länder och organisationer.

– Dödandet av journalister i Gaza borde chockera världen, inte leda till en förstummad tystnad utan agerande och krav på konsekvenser och rättvisa, säger Ravina Shamdasani, talesperson för FN:s råd för mänskliga rättigheter.

