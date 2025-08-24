Somalier förnedringsrånade 8-åring: ”Såg ut som en rasist”

Den äldre somaliern tvingade Lenny Karlssons åttaårige son att klä av sig naken och göra armhävningar på en cykelväg i Umeå. Nu tas fallet upp i Umeå tingsrätt, där en sextonåring står åtalad, misstänkt för olaga hot och olaga tvång.

– Han kommer inspringande spritt språngande naken. ’Jag blivit rånad, hjälp’. Han är i paniktillstånd, säger Lenny till Sveriges Radio.

I polisförhör hävdar Hassan att han gav sig på pojken för att denne "såg ut som en rasist".

– Han såg ut som en rasist! Tänker att han röstar på SD när han blir äldre, säger Hassan i förhöret enligt Samnytt.

Polisen i Västerbotten bekräftar en ökning av förnedringsrån. Hassan åtalas för olaga tvång och olaga hot.

Pappan Lenny reagerar starkt:

– Hur kan man vara så feg att man ger sig på en så ung kille bara för att förnedra.

Sverigedemokraternas Richard Jomshof kommenterar händelsen på sociala medier:

"Detta är det nya Sverige, där svenskar får finna sig i att förnedringsrånas av importerade gärningsmän, utan att någon bryr sig", skriver han på X.