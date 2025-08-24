© FT BILD/ARKIV
 

Somalier förnedringsrånade 8-åring: ”Såg ut som en rasist”

Inrikes. En åttaårig pojke i Umeå har utsatts för ett allvarligt förnedringsrån, rapporterar Samnytt. En 16-årig somalier tvingade pojken att klä av sig naken och göra armhävningar eftersom han "såg ut som en rasist".

Den äldre somaliern tvingade Lenny Karlssons åttaårige son att klä av sig naken och göra armhävningar på en cykelväg i Umeå. Nu tas fallet upp i Umeå tingsrätt, där en sextonåring står åtalad, misstänkt för olaga hot och olaga tvång.

– Han kommer inspringande spritt språngande naken. ’Jag blivit rånad, hjälp’. Han är i paniktillstånd, säger Lenny till Sveriges Radio.

I polisförhör hävdar Hassan att han gav sig på pojken för att denne "såg ut som en rasist".

– Han såg ut som en rasist! Tänker att han röstar på SD när han blir äldre, säger Hassan i förhöret enligt Samnytt.

Polisen i Västerbotten bekräftar en ökning av förnedringsrån. Hassan åtalas för olaga tvång och olaga hot.

Pappan Lenny reagerar starkt:

– Hur kan man vara så feg att man ger sig på en så ung kille bara för att förnedra.

Sverigedemokraternas Richard Jomshof kommenterar händelsen på sociala medier:

"Detta är det nya Sverige, där svenskar får finna sig i att förnedringsrånas av importerade gärningsmän, utan att någon bryr sig", skriver han på X.

