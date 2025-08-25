Två ihjälskjutna hittade i bil – en gripen

Polisen fick vid klockan 00.20 flera samtal från boende i området som hört höga smällar. När patruller anlände till platsen kunde de konstatera att en skottlossning ägt rum i ett bostadsområde.

– På en parkering har man hittat två personer som är skjutna i ett fordon, säger polisens presstalesperson Rebecca Landberg till SVT.

Senare under natten meddelade polisen att båda personerna avlidit. Inledningsvis uppgavs de vara identifierade, men myndigheten korrigerade uppgiften och uppgav att endast en av dem är säkert identifierad.

En förundersökning om mord och grovt vapenbrott har inletts. Polisen har satt in både hundpatruller och större resurser i sökandet efter gärningspersoner.

På måndagsmorgonen meddelade polisen att en person gripits misstänkt för inblandning i händelsen.

Flera personer i området har hämtats till förhör och polisen arbetar under dagen vidare med teknisk undersökning och vittnesförhör.