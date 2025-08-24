V-bråket: "Stalinistisk organisation"

– Det är någonting som vi är djupt, djupt ledsna över, något som vi önskar aldrig hade behövt göras. Vi har gett våra liv till det här partiet, vi har offrat våra dagar och våra nätter, sade Daniel Riazat under en pressträff.

Han betonade att beslutet inte var ett angrepp på partiets medlemmar.

Lorena Delgado Varas riktade samtidigt hård kritik mot utvecklingen under partiledaren Nooshi Dadgostar.

– Det här är inget nytt, men under Nooshi Dadgostar har det tagit en helt ny form, det har blivit hårdare, det har blivit kallare och mer systematiskt. Organisatoriskt har det blivit en stalinistisk organisation men politiskt är det socialdemokratiskt, sade hon.

De två politikerna aviserade att de vill bygga ett nytt politiskt alternativ.

– Vi kommer att bygga nytt, ett politiskt alternativ som sätter frågorna före posterna. Ett alternativ med en analys som är antirastisk, feministisk, antikapitalistisk och antiimperialistisk, sade Daniel Riazat.

500 vänsterpartister skrev på ett upprop mot partiledningens initiativ för uteslutning.

Båda meddelade också att de stannar kvar i riksdagen som politiska vildar.

Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg avfärdar kritiken.

”Det dom anger som orsak stämmer helt enkelt inte alls. Den här frågan handlar precis som vi tidigare sagt om ett olämpligt agerande över tid, främst de senaste månaderna”, skriver hon i en kommentar till Aftonbladet.