© FT BILD/ARKIV
 

V-bråket: "Stalinistisk organisation"

Publicerad 24 augusti 2025 kl 16.17

Inrikes. Riksdagsledamöterna Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas kallar Vänsterpartiet för en "stalinistisk organisation" och lämnar med omedelbar verkan – efter att ha hotats av uteslutning. De startar samtidigt en konkurrent.

Dela artikeln

– Det är någonting som vi är djupt, djupt ledsna över, något som vi önskar aldrig hade behövt göras. Vi har gett våra liv till det här partiet, vi har offrat våra dagar och våra nätter, sade Daniel Riazat under en pressträff.

Han betonade att beslutet inte var ett angrepp på partiets medlemmar.

Lorena Delgado Varas riktade samtidigt hård kritik mot utvecklingen under partiledaren Nooshi Dadgostar.

– Det här är inget nytt, men under Nooshi Dadgostar har det tagit en helt ny form, det har blivit hårdare, det har blivit kallare och mer systematiskt. Organisatoriskt har det blivit en stalinistisk organisation men politiskt är det socialdemokratiskt, sade hon.

De två politikerna aviserade att de vill bygga ett nytt politiskt alternativ.

– Vi kommer att bygga nytt, ett politiskt alternativ som sätter frågorna före posterna. Ett alternativ med en analys som är antirastisk, feministisk, antikapitalistisk och antiimperialistisk, sade Daniel Riazat.

500 vänsterpartister skrev på ett upprop mot partiledningens initiativ för uteslutning.

Båda meddelade också att de stannar kvar i riksdagen som politiska vildar.

Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg avfärdar kritiken.

”Det dom anger som orsak stämmer helt enkelt inte alls. Den här frågan handlar precis som vi tidigare sagt om ett olämpligt agerande över tid, främst de senaste månaderna”, skriver hon i en kommentar till Aftonbladet.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

18 kvinnliga vakter låg med fångarna – på samma fängelse

Skandalanstalten. Tre av kvinnorna har nu själva dömts till fängelse.0 Plus

Nästan bara vita män dog i USA:s längsta krig

Så dog soldaterna för "flickskolor" i Afghanistan. Svenska medier sålde in kriget – med hundratusentals döda – som ett feministprojekt.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Svenska feminister gör abort – tills de får en flicka

"Det var en pojke och hela min värld gick sönder". Nya jämställdhetstrenden sprider sig i Sverige.0 

Ekonominyheter

Riksbanken rör inte räntan

Upprörda känslor trots att beslutet var väntat. "Ett svek mot de unga."0 

09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt
01:51 Breda kursras efter Trumps hot

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.