Städare hittade regeringens Natopärm på Arlanda-toalett

Det var i november 2022 som Kristersson reste till Turkiet för samtal om Sveriges Natoansökan. Vid hemresan glömde en tjänsteman pärmen på en toalett på flygplatsen.

Regeringskansliet bekräftar händelsen, men framhåller att materialet inte klassades som säkerhetsskyddsklassat.

”Den bedömning som Regeringskansliets säkerhetsavdelning gjorde, efter att ha gått igenom materialet som ingick i pärmen, var att den inte innehöll säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Därför fanns inte skäl att upprätta en skadebedömning”, skriver säkerhetsdirektör Fredrik Agemark i en kommentar till SVT.

Enligt DN var det tjänstemannen själv som slog larm om händelsen. Personen skulle resa kollektivt hem från Arlanda, i stället för taxi, och glömde pärmen på en toalett. En pressad arbetssituation uppges ha bidragit till misstaget.

Fallet väcker frågor eftersom regeringens tidigare nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm nyligen åtalats för vårdslöshet med hemlig uppgift efter en liknande incident, då han glömde hemliga dokument på en kursgård. Även i det fallet var det en städare som hittade materialet.