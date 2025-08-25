Trump: Ett års fängelse för den som bränner USA:s flagga

– Ordern ålägger ditt justitiedepartement att utreda fall av flaggbränning och att driva mål där åtal inte skulle stå i strid med konstitutionens första tillägg, sade Vita husets stabssekreterare Will Scharf till Trump vid undertecknandet.

Kort därefter slog presidenten fast att ordern i praktiken kriminaliserar flaggbränning:

– Om du bränner en flagga får du ett års fängelse. Du får inte tio år. Du får inte en månad. Du får ett års fängelse. Och du hamnar i brottsregistret. Ni kommer få se att flaggbrännandet upphör omedelbart, sade Trump.

Högsta domstolen har sedan 1989 slagit fast att flaggbränning skyddas av yttrandefriheten. I ett särskilt medgivande skrev domare Anthony Kennedy att det är "grundläggande att flaggan skyddar dem som föraktar den".

Ordern uppmanar federala åklagare att använda andra brottsrubriceringar där det är möjligt och instruerar justitieministern att hänskjuta ärenden till delstatliga och lokala åklagare, även där lagar tidigare underkänts av Högsta domstolen.

Utrikesminister Marco Rubio får i uppdrag att neka eller återkalla visum, uppehålls- och medborgarskapshandlingar – och vid behov söka utvisning – för utländska medborgare som skändar flaggan.

I ett faktablad kallar Vita huset den amerikanska flaggan för ”USA:s mest heliga och omhuldade symbol” och menar att skändning är ”unikt och i sig kränkande och provocerande” samt ”ett uttryck för förakt och fientlighet mot vår nation”.