Nya beskedet: Sverige ska täppa till underskottet i Zelenskyjs budget

Sverige uppges bli först i EU att på detta sätt tillföra extra medel direkt till Ukrainas statsbudget.

– Sverige fortsätter att öka stödet till Ukraina. Genom det nya avtalet blir Sverige första landet i EU som avser tillföra extra medel via Ukrainafaciliteten för att stärka Ukrainas statsbudget, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Jag är mycket stolt över att Sverige som första land att göra detta nu banar väg för andra länder, både inom och utanför EU, att stödja Ukraina genom extra budgetstöd via EU:s Ukrainafacilitet.

Sverigedemokraterna hyllar initiativet via Aron Emilsson, ordförande i utrikesutskottet.

– Sverigedemokraterna har länge varit pådrivande i stödet för Ukraina och omläggningen av biståndet för ökad andel till Ukraina. Stödet till Ukraina är avgörande för Europas och Sveriges säkerhet. Med detta budgetstöd säkerställer vi att Sverige utstrålar trygghet och stabilitet i detta, säger Aron Emilsson (SD).

Utrikesdepartementet framhåller att makroekonomisk stabilitet är en av Ukrainas största utmaningar inför 2026 och att fortsatt finansiering kräver kraftfulla stödåtgärder. Om kriget fortsätter bedöms Ukraina behöva upp till 40 miljarder dollar i externt stöd för att täcka underskottet.

Det svenska extra stödet finansieras inom biståndsbudgeten och går via Ukrainafacilitetens pelare I (budgetstöd). Beskedet kompletterar regeringens beslut i juni om 1 miljard kronor till pelare III (tekniskt stöd/biståndsprojekt) för 2025.

EU:s Ukrainafacilitet, som inrättades 2024, omfattar 50 miljarder euro för perioden 2024–2027 enligt EU-förordning 2024/792. Utbetalningar under pelare I är villkorade av att Ukraina lever upp till reformkrav inom ramen för den så kallade Ukrainaplanen.

Tidögänget planerar bara i år att skicka 48,5 miljarder skattekronor till Ukraina – och den siffran kan mycket väl komma att öka.