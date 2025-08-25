© President.gov.ua/FT BILD
Sverigedemokraterna har varit drivande bakom stödet, understryker Aron Emilsson (SD).

Nya beskedet: Sverige ska täppa till underskottet i Zelenskyjs budget

Publicerad 25 augusti 2025 kl 15.59

Du betalar. Regeringen och SD går nu vidare med sin plan på att låta de svenska skattebetalarna täcka finansieringsgapet i den ukrainska statsbudgeten. Politikerna skjuter till 750 miljoner kronor i extra budgetstöd till Kiev under 2025 via EU:s Ukrainafacilitet.

Dela artikeln

Sverige uppges bli först i EU att på detta sätt tillföra extra medel direkt till Ukrainas statsbudget.

– Sverige fortsätter att öka stödet till Ukraina. Genom det nya avtalet blir Sverige första landet i EU som avser tillföra extra medel via Ukrainafaciliteten för att stärka Ukrainas statsbudget, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Jag är mycket stolt över att Sverige som första land att göra detta nu banar väg för andra länder, både inom och utanför EU, att stödja Ukraina genom extra budgetstöd via EU:s Ukrainafacilitet.

Sverigedemokraterna hyllar initiativet via Aron Emilsson, ordförande i utrikesutskottet.

– Sverigedemokraterna har länge varit pådrivande i stödet för Ukraina och omläggningen av biståndet för ökad andel till Ukraina. Stödet till Ukraina är avgörande för Europas och Sveriges säkerhet. Med detta budgetstöd säkerställer vi att Sverige utstrålar trygghet och stabilitet i detta, säger Aron Emilsson (SD).

Utrikesdepartementet framhåller att makroekonomisk stabilitet är en av Ukrainas största utmaningar inför 2026 och att fortsatt finansiering kräver kraftfulla stödåtgärder. Om kriget fortsätter bedöms Ukraina behöva upp till 40 miljarder dollar i externt stöd för att täcka underskottet.

Det svenska extra stödet finansieras inom biståndsbudgeten och går via Ukrainafacilitetens pelare I (budgetstöd). Beskedet kompletterar regeringens beslut i juni om 1 miljard kronor till pelare III (tekniskt stöd/biståndsprojekt) för 2025.

EU:s Ukrainafacilitet, som inrättades 2024, omfattar 50 miljarder euro för perioden 2024–2027 enligt EU-förordning 2024/792. Utbetalningar under pelare I är villkorade av att Ukraina lever upp till reformkrav inom ramen för den så kallade Ukrainaplanen.

Tidögänget planerar bara i år att skicka 48,5 miljarder skattekronor till Ukraina – och den siffran kan mycket väl komma att öka.

Poliskvinnan stjäl en sallad – sen kommer överraskningen

Går inte som hon tänkt – alls. Nu åtalas 30-åringen för spektakulära scenerna i Ica-butiken.0 Plus

Folkutbytet

Invandrare snart i majoritet i både Stockholm och Göteborg

Skräcksiffrorna från SCB. Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus

Gruppvåldtäkten i Frölunda

Barn gruppvåldtogs i skogen – hon yrkade inte på utvisning

Åklagaren vägrar förklara beslutet att låta våldtäktsmännen stanna. "Jag kan inte gå in närmare på skälen."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bukele till svenskar: "De vill förstöra ert vackra land inifrån"

Kriminella tillåts löpa fritt i Sverige, enligt presidenten i El Salvador. Pekar ut internationella krafter för att medvetet sabotera landet.0 

Ekonominyheter

Centralbanker kräver ökad invandring

Ledande centralbankschefernas appell.. Fortsatt tillväxt kräver fortsatt inflöde från tredje världen, enligt "experterna".0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.