Apoteksmarknaden i Sverige avreglerades 1 juli 2009, då det statliga monopolet, Apoteket AB, avskaffades.

"Jordgubbens" kriminella nätverk driver apotek

Publicerad 24 augusti 2025 kl 14.00

Inrikes. Personer med anknytning till gängledaren Ismail Abdo, känd som ”Jordgubben”, driver ett apotek i Uppsala. Det uppger TV4:s Kalla Fakta.

En av de inblandade är dömd för flera brott, bland annat våldsbrott.

– Det är otroligt allvarligt, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, till TV4.

Myndigheten betonar att personer som förekommer i belastningsregistret egentligen inte ska kunna få apotekstillstånd.

– Vi har haft för sparsam kontroll, men det har vi blivit medvetna om de senaste åren, vilket gjort att vi skärpt kontrollen, säger Babra.

Ismail Abdo greps tidigare i somras i Turkiet, misstänkt för grova brott. Han är även misstänkt i Sverige.

Personerna bakom apoteket i Uppsala förnekar kopplingar till kriminalitet.

