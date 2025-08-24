"Jordgubbens" kriminella nätverk driver apotek

En av de inblandade är dömd för flera brott, bland annat våldsbrott.

– Det är otroligt allvarligt, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, till TV4.

Myndigheten betonar att personer som förekommer i belastningsregistret egentligen inte ska kunna få apotekstillstånd.

– Vi har haft för sparsam kontroll, men det har vi blivit medvetna om de senaste åren, vilket gjort att vi skärpt kontrollen, säger Babra.

Ismail Abdo greps tidigare i somras i Turkiet, misstänkt för grova brott. Han är även misstänkt i Sverige.

Personerna bakom apoteket i Uppsala förnekar kopplingar till kriminalitet.