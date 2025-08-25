”Avgrundsdjup” spricka inom Vänstern

På söndagens pressträff meddelade Riazat och Delgado Varas att de lämnar partiet efter att V inlett uteslutningsärenden.

Delgado Varas kallade partiet en ”stalinistisk organisation” rent organisatoriskt, medan Riazat beskrev partiets agerande som ”karaktärsmord”.

– Vi kommer att bygga nytt, ett nytt politiskt alternativ som sätter frågorna före posterna, sade Daniel Riazat.

Det är dock en lång resa att starta ett eget parti så partiledningen kan ta processen "med viss ro", enligt TV4:s inrikespolitiska kommentator Ann Tiberg.

– Problemet för Vänsterpartiet är att det blir så publikt, djupt personligt och det svärtar partiet. Samtidigt kan man väl säga att den stora frågan är hur stor den här utbrytargruppen egentligen är, säger hon till TV4 Nyheterna.

– Medan om man frågar partiledningens sida då menar de snarare att det här är en ganska liten grupp. Man har så att säga råd att förlora den och den har ingenstans att att vägen, fortsätter hon.

Partiet bemöter kritiken i ett skriftligt uttalande. Partisekreteraren Maria Forsberg skriver:

”Den här frågan handlar precis som vi tidigare sagt om ett olämpligt agerande över tid, främst de senaste månaderna. Jag känner en stor förståelse och ett starkt stöd i partiet för att vi har agerat mot detta. Man får inte bemöta andra som nu skett, minst av allt om man har viktiga förtroendeposter.”

Det har hänt tidigare att uteslutna V-politiker försökt starta nytt parti – i fjol meddelade lokalpolitikern Kristofer Lundberg planer med sikte på valet 2026. Vad Riazats och Delgado Varas ”nya politiska alternativ” blir återstår att se.