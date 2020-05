Här lynchas vita av svarta mobbar

Raskravallerna i USA inleddes efter att en svart man i Minneapolis dött i samband med ett polisingripande.

Deltagarna påstår sig protestera mot så kallad rasism – men ägnar sig samtidigt främst åt plundringar, vandalism – och åt att attackera och brutalt misshandla vita människor.

På Twitter sprids ett stort antal filmklipp som visar liknande angrepp, vilket Lykten tidigare har uppmärksammat.

Varning för starka bilder!

FULL UNEDITED VERSION:



Mob Throws Rocks at Man & Chases Him.



Man Flees Across Street.



Mob Surrounds Man & Beats Him Unconscious! #riots2020 #DallasRiots pic.twitter.com/54Czp60atg — Essential Mexican O'Crazio CornPop (@jetrotter) May 31, 2020

Guy in MAGA hat attacked by rioters pic.twitter.com/AvOc5ifNnV — Wojciech Pawelczyk (@Woj_Pawelczyk) May 31, 2020

White guy beaten and stomped on by several black guys in San Antonio. pic.twitter.com/3qLvsLUMGj — Dr. Strangelove (@Strangelove_oo) May 31, 2020

Husband and wife try to defend their store in Rochester, New York from looters.



They get a serious beating, especially the wife...#Anarchy#Chaos pic.twitter.com/PtbeCWcJ5p — BasedPoland (@BasedPoland) May 31, 2020

Även vita vänsterextremister har på sina håll deltagit i våldet: