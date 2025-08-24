CBS: Så blev Israel en fristad för pedofiler

CBS visade att många misstänkta pedofiler från USA kunnat ta sig till Israel för att undkomma rättvisan.

Orsaken är Israels så kallade lag om återvändande, som gör det möjligt för alla som har någon typ av biologiskt judiskt påbrå att omedelbart få medborgarskap.

Det innebär att en judisk amerikan som är misstänkt eller dömd för pedofili kan flytta till Israel och få ett nytt liv med nytt skydd av israeliskt pass – som ofta gör det omöjligt att utlämna honom till USA.

Video: Tom Alexandrovichs lyckade flykt till Israel har dragit igång en våg av spekulationer i USA, inte minst gällande Nevadas federala chefsåklagare Sigal Chattah, som förutom amerikansk åklagare också är en profilerad israelisk högerextremist med färgstarka åsikter i sociala medier.

Enligt organisationen Jewish Community Watch (JCW) hade redan 2020 mer än 60 personer flytt från USA till Israel av den här typen av skäl. Eftersom organisationen är liten uppskattar de att det verkliga antalet är betydligt högre.

Ett av fallen gällde Jimmy Julius Karow, som i Oregon 2000 anklagades för att ha förgripit sig på en nioårig flicka.

Han flydde till Israel innan han kunde gripas. Två år senare dömdes han i Israel för barnsexbrott i ett annat fall och avtjänade straff, men misstankarna mot honom fortsatte.

En annan var läraren Mordechai Yomtov, som i Los Angeles dömdes för övergrepp mot barn men efter frigivning bröt sin villkorliga dom och flydde till Israel via Mexiko.

Han kunde senare konfronteras i Jerusalem av JCW med dold kamera, där han erkände att han brutit mot sin villkorliga dom och fått hjälp på vägen.

Skyddades av judiska församlingen

JCW:s grundare Meyer Seewald har jämfört situationen med katolska kyrkans övergreppsskandaler.

Enligt honom har vissa judiska församlingar i USA valt att skydda judiska pedofiler. Ofta, säger han, reagerar den lokala judiska gemenskapen med att försvara den misstänkte snarare än att stötta offren. Det kan innebära att förövare flyttas mellan olika församlingar eller skickas utomlands.

CBS visade också hur israeliska myndigheter i flera fall inte prioriterat att jaga dessa personer. Polisens arbete beskrivs som passivt, och i vissa fall har det skett politiska ingripanden mot utlämningar.

Ett uppmärksammat exempel är Malka Leifer, tidigare rektor vid en judisk skola i Australien, som anklagas för övergrepp mot flera elever. Den dåvarande hälsoministern Yaakov Litzman anklagades av polis för att aktivt ha försökt stoppa hennes utlämning.

CBS:s granskning visar att Israel i praktiken blivit en fristad för misstänkta sexualförbrytare från USA och andra länder.

Det handlar inte nödvändigtvis om hemliga konspirationer eller politiska specialingripanden i enskilda fall, utan om ett systemfel där en utländsk lag möjliggör snabb naturalisering och där det amerikanska rättssystemet inte automatiskt beslagtar pass när någon släpps mot borgen.

Samtidigt visar CBS uppgifter att det faktiskt funnits judiska konspirationer där den judiska gemenskapen har gått samman och skyddat pedofiler och sett till att de kommer iväg till Israel innan de har hunnit ställas inför rätta i USA.