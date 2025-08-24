Netanyahus cyberspionchef greps för pedofili i USA – fick åka hem direkt

Alexandrovich är en av toppcheferna inom Israels mäktiga cyberspionage, som är direkt underställt Benjamin Netanyahu.

När han greps för nätpedofili i Las Vegas den 6 augusti hade han, enligt Haaretz, nyligen träffat företrädare för NSA, FBI och eventuellt andra amerikanska spionmyndigheter. Han ska ha gjort detta i samband med ett besök på it-säkerhetskonferensen Black Hat i Las Vegas.

Kort efter gripandet försattes han dock på fri fot – utan reserestriktioner – och flög genast hem till Israel som en fri man.

Att Alexandrovich kunde lämna USA innan rättegången har utlöst en våg av kritik mot Nevadas rättsvårdande myndigheter och mot delstatens federala chefsåklagare Sigal Chattah, som själv är född i Israel och tillhör en judisk extremistfalang inom premiärminister Benjamin Netanyahus krets av anhängare.

Själv hävdade Chattah, utan att nämna att det handlar om en israelisk tjänsteman på officiellt besök, att det hela berodde på ett misstag i rutinerna på den lokala åklagarkammaren i Las Vegas.

"En liberal distriktsåklagare och en domare i delstatsdomstolen i Nevada MISSADE ATT KRÄVA ATT EN MISSTÄNKT BARNUTNYTTJARE SKULLE LÄMNA IN SITT PASS, vilket gjorde att han kunde fly landet. Justitieministern @AGPamBondi ringde mig precis, upprörd, och hon ringde också @FBIDirectorKash. Den individ som flydde landet borde ha fått sitt pass beslagtaget av delstatsmyndigheterna. Han måste omedelbart återföras för att ställas inför rätta", skrev hon på X.

Hon raderade samtidigt sitt privata konto från X, som i huvudsak användes för att sprida diverse extrema uttalanden till stöd för den israeliska regeringen. Från det kontot ägnade sig Nevadas chefsåklagare bland annat åt att uppmana till folkmord på civila palestinier, kalla palestinier för "djur" och försvara dödandet av obeväpnade palestinska barn, eftersom även obeväpnade barn "är terrorister".

På sociala medier har fallet väckt stor uppmärksamhet.

"Vi tror inte på någonting du säger längre", skriver Jake Shields, en av USA:s mest tongivande antisemitiska polemiker, på X.

Den amerikanske aktivisten Shaun King skrev att hans inlägg om Alexandrovich raderats från samma plattform.

"I mitten av natten raderade @elonmusk varenda tweet jag gjort om den israeliske pedofilen Tom Alexandrovich", skrev King.

"Varenda retweet. Varenda länk till mina artiklar. Hundratals inlägg är borta."

Fallet är ännu öppet, men redan nu har det blivit en symbolfråga om rättvisa, diplomatiskt inflytande och kritik mot vad som kallas ”israelisk exceptionalism” i västvärlden. Reuters har samtidigt publicerat en artikel där den lokala åklagaren förnekar att han specialbehandlat den israeliske pedofilen.

– Standardborgen för det här brottet är 10.000 dollar. Alla som blir gripna för detta kan betala den summan och bli släppta utan restriktioner, och det var precis det som hände i detta fall, säger Clark Countys distriktsåklagare Steve Wolfson i ett uttalande till lokal media som Reuters citerar.

Alexandrovich greps den 6 augusti, släpptes mot en borgen på 10.000 dollar redan nästa dag och lämnade USA två dagar senare.

Wolfson avvisade spekulationerna om att amerikanska eller israeliska myndigheter skulle ha ingripit för att underlätta Alexandrovichs hemresa. Men att döma av reaktionerna på sociala medier är det inte något som folk litar på.

Jämförelser har dragits med Jeffrey Epstein-affären, där misstankar om politiskt skydd och påstådda kopplingar till den israeliska underrättelsevärlden länge präglat diskussionen i USA:s sociala medier.