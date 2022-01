Här mörkar Swedbank penningtvätten för USA

Uppgifterna kommer från mejl som ingår i förundersökningen mot Swedbanks nu åtalade ex-vd Birgitte Bonnesen.

I mejlen ser man att Swedbank valde att inte redovisa det baltiska dotterbolaget Swedbank AS kopplingar till Mossack Fonseca efter att ha fått en förfrågan från amerikanska myndigheter. Skälet var att Swedbanks chefer kände till att de baltiska dotterbolagen hade besvärande kopplingar till penningtvätt, som man inte ville informera amerikanska myndigheter om. Uppgifterna publicerades först i en artikel i Dagens industri.

Hernqvist var tidigare Swedbanks chefsjurist men vid tillfället var hon chef för bankens regelefterlevnad. Idag har hon lämnat banken, efter att SVT för en tid sedan avslöjade hennes ansvar för mörkläggningen med hänvisning till interna källor. Det är dock först nu som uppgifterna har blivit helt offentliga genom att förundersökningen mot den tidigare vd:n Birgitte Bonnesen blivit offentlig.

I förundersökningen finns mejl som handlar om en förfrågan från den amerikanska finansmyndigheten Department of Financial Services (DFS) i New York den 21 februari 2018. Myndigheten bad Swedbank att redovisa alla transaktioner med koppling till Mossack Fonseca, som stod i centrum för den så kallade Panamaläckan 2016.

Swedbank redogjorde för sina kunder med koppling till Mossack Fonseca i Sverige och Norge och uppgav att ingen av dem innebar någon misstänkt penningtvätt. Kunderna i Baltikum, däremot, utelämnades efter beslut av Cecilia Hernqvist.

Enligt Dagens industri hade DFS begärt att få reda på kopplingarna till Mossack Fonseca som fanns hos bankens samtliga kunder och myndigheten klargjorde särskilt att frågan gällde ”Swedbanks globala verksamhet och är inte avgränsad till filialen i New York”. Hernqvist låtsades dock ändå som att frågan kunde tolkas som att den var avgränsad så att Swedbanks dotterbolag i Baltikum inte omfattades.

"Jag uppfattar att det endast är Swedbank AB med filialer", skrev hon i ett internt mejl.

När en av Swedbanks penningtvättsexperter förklarade för Hernqvist att banken hade många kunder med koppling till Mossack Fonseca i sina baltiska verksamheter uttryckte hon sig tydligare:

"Därför ville jag ju ha bort dem i [avgränsningen] :)", skrev hon.

En federal brottsutredning mot Swedbanks chefer pågår just nu i USA med anledning av penningtvättshärvan i Baltikum. Swedbank har en filial i New York och enligt amerikansk uppfattning är banken och dess chefer därmed möjliga att ställa inför rätta i amerikansk domstol. Utredningen leds av USA:s justitiedepartement, den federala säkerhetstjänsten FBI och den federala åklagarmyndigheten i New Yorks södra distrikt, enligt Dagens industri.