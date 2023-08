Här rasar vindsnurran ihop – av en vindpust

En förbipasserande i det tyska distriktet Rostock filmade i en vindkraftpark medan ovädret "Zacharias" drog fram genom området på måndagen.

Videon visar hur en plötslig vindpust får en av vindsnurrorna att gå av på mitten och fullkomligt kollapsa – med en kraftig smäll.

Delar av rotorbladen låg efter händelsen utspridda runt vindkraftverket, skriver Agrar Heute.

Företaget som driver vindkraftparken uppskattar skadorna till cirka 50.000 euro.

NEW - Wind turbine collapsed after a "wind gust" in Rostock, Germany.pic.twitter.com/1o9sdHcK5S

