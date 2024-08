Här tänder mobben eld på asylhotellet – under stort jubel

I Tamworth samlades under söndagskvällen hundratals personer utanför Holiday Inn Express, som enligt Daily Mail används som asylboende.

Maskerade personer kastade brandbomber och krossade fönster. En brinnande buske kastades in genom en sidoingång medan åskådare filmade och ropade slagord som "England, England, England".

Åhörarna filmade och hejade på – och skålade med ölflaskor.

När elden tog fart utbröt ett stort jubel:

MIGRANT HOLIDAY INN TAMWORTH SET ON FIRE



The whole country is angry, north, south, east and west.



When will politicians listen? pic.twitter.com/d20wfH24H0 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 4, 2024

Grafitti med texten "Get out England" klottrades på hotellets fasad. En polis misstänks ha brutit armen under upploppet.

A racist lynch mob have set fire to another Holiday Inn Express hotel housing refugees. They are literally trying to burn alive people who have already fled war, torture and persecution.



This is fascism



Tamworth, England pic.twitter.com/UzjHOaxxVN — Claudia Webbe (@ClaudiaWebbe) August 4, 2024

Tidigare under söndagen utbröt liknande scener i Rotherham där en mobb stormade ett annat asylhotell, även det ett Holiday Inn Express. De våldsamheterna resulterade i att minst tio poliser skadades, varav en blev medvetslös. Demonstranter bar balaklavor och engelska flaggor. De kastade saker på polisen och satte eld på olika föremål utanför hotellet.

Premiärminister Keir Starmer fördömer upploppen och lovar att de inblandade kommer att få ångra sina handlingar. Samtidigt har regeringen aviserat akuta säkerhetsåtgärder för moskéer.

– Vi har sett oacceptabla scener i Tamworth och Rotherham. De ansvariga kommer att ställas till svars, och våra tankar går till de poliser och civila som drabbats av dessa handlingar, säger biträdande polischef Lindsey Butterfield.