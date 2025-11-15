Henrik Jönsson hade rätt om SVT:s fulklippning

Publicerad 15 november 2025 kl 17.12

Media. Den liberala debattören och företagaren Henrik Jönsson, 50, fick hård kritik av SVT efter att ha klippt den statliga tv-jättens uttalanden om Donald Trump på ett vilseledande sätt. Men nu visar det sig att huvuddelen av Jönssons kritik mot SVT:s Trumpbevakning faktiskt hade fog för sig.

I en video som Henrik Jönsson publicerade ungefär en månad efter USA-valet 2024 kritiserade han svenska medier, särskilt SVT, för hur de enligt honom rapporterar partiskt om Donald Trump. För att illustrera sin poäng använde han ett äldre klipp av den tidigare SVT-profilen Erika Bjerström, inspelat i samband med presidentvalet 2016.

I Bjerströms ursprungliga krönika säger hon att Trump anklagas i debatten för att vara exempelvis sexist, rasist, okunnig och potentiellt farlig, men att alla dessa tillmälen "skymmer sikten för någonting som är lika viktigt och det är hans väljare och de är värda respekt".

"Jag har träffat många Trumpsupportrar och de har ett gemensamt. De är hårt arbetande människor som befinner sig långt från makten och eliten i Washington", säger Bjerström bland annat i sändningen.

Men i Jönssons version framstod det som om Bjerström helt enkelt själv sade att Trump är "sexist, rasist, okunnig och potentiellt farlig" och sen var det inget mer med det. Något som SVT pressade honom hårt om i en intervju i början av året.

Men i veckan hamnade SVT självt i blåsväder efter att tidningen Kvartal visat att bolaget publicerat ett videoklipp där delar av Donald Trumps tal från 2021 klippts ihop på ett sätt som kunde ge en missvisande bild – ungefär som i BBC:s omdiskuterade dokumentär Panorama. Där hade två olika delar av talet satts ihop så att det såg ut som att Trump uppmanade direkt till våld inför stormningen av Kapitolium.

När BBC:s version skapade en stor internationell skandal – som ledde till att BBC:s vd och nyhetschef avgick – började andra public service-bolag granska sitt material. Då upptäcktes att även SVT haft ett liknande klipp på sin sajt. Efter kritiken uppdaterade SVT videon genom att lägga in svarta rutor mellan klippen samt förtydliga artikeltexten så att sammanhanget framgår tydligare.

Problemet var bara att Henrik Jönsson redan i januari i år konfronterade SVT med fulklippningen, men att kanalen då viftade bort kritiken.

– Det finns olika uppfattningar om det och du fick föra fram din uppfattning, sade Anders Holmberg till Jönsson i SVT:s "30 Minuter" då.

